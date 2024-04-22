Иран начал реализацию проекта приема карт «Мир»

«Мы вступили в стадию реализации этого проекта», — цитирует его слова иранское агентство Tasnim.
Канани добавил, что Москва и Тегеран «добились успехов» в выполнении совместной договоренности и на это была «общая воля».
Ранее в этот день торговый атташе посольства Ирана в России Рахими Мохсен сообщил «Известиям», что иранские власти готовятся к запуску пилотного проекта по приему карт «Мир». По его информации, сейчас идет работа над техническими деталями, чтобы обеспечить бесперебойный процесс оплаты.
До этого, 12 апреля, глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул сообщила о планах начать выдавать жителям региона карты «Мир» уже с 1 мая. Карты российской платежной системы будут открыты для 20 тыс. пенсионеров и 5 тыс. работников бюджетной сферы.