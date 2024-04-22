Иран начал реализацию проекта приема карт «Мир»

Ранее в этот день торговый атташе посольства Ирана в России Рахими Мохсен сообщил «Известиям», что иранские власти готовятся к запуску пилотного проекта по приему карт «Мир». По его информации, сейчас идет работа над техническими деталями, чтобы обеспечить бесперебойный процесс оплаты.