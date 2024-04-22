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В Иране готовят пилотный проект по приему карт «Мир»

В Иране готовятся к запуску пилотного проекта по приему карт «Мир», рассказал «Известиям» торговый атташе посольства этой страны в России Рахими Мохсен. О первых договоренностях наладить работу российского «пластика» в стране сообщалось еще в 2022 году.

Источник: РИА "Новости"

Сейчас идет работа над техническими деталями, чтобы обеспечить бесперебойный процесс оплаты по «Миру», уточнил Рахими Мохсен. Он подчеркнул, что Тегеран поддерживает эффективное торговое партнерство с Москвой.

У Ирана есть собственная платежная система — Shetab, она действует с 2022 года. Следует наладить взаимодействие между Shetab и «Миром», чтобы организовать допуск «пластика» на рынки обоих государств, считает генеральный секретарь Международной торговой палаты в РФ (ICC Russia) Татьяна Монэгэн.

Пилотный проект может стартовать к концу лета — началу осени, ожидает доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян.

В условиях санкций и ограничений на полеты в некоторые страны Иран становится более популярным направлением для поездок россиян, сообщила старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. Поэтому запуск возможности оплачивать товары и услуги картами «Мир» актуален.

Кроме того, Россия сейчас активно расширяет экономическое сотрудничество с Ираном, отметил аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. Поэтому запуск системы «Мир» позволит облегчить проведение трансграничных платежей, считает эксперт.