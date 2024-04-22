В Иране готовят пилотный проект по приему карт «Мир»

Сейчас идет работа над техническими деталями, чтобы обеспечить бесперебойный процесс оплаты по «Миру», уточнил Рахими Мохсен. Он подчеркнул, что Тегеран поддерживает эффективное торговое партнерство с Москвой.
У Ирана есть собственная платежная система — Shetab, она действует с 2022 года. Следует наладить взаимодействие между Shetab и «Миром», чтобы организовать допуск «пластика» на рынки обоих государств, считает генеральный секретарь Международной торговой палаты в РФ (ICC Russia) Татьяна Монэгэн.
Пилотный проект может стартовать к концу лета — началу осени, ожидает доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян.
В условиях санкций и ограничений на полеты в некоторые страны Иран становится более популярным направлением для поездок россиян, сообщила старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. Поэтому запуск возможности оплачивать товары и услуги картами «Мир» актуален.
Кроме того, Россия сейчас активно расширяет экономическое сотрудничество с Ираном, отметил аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. Поэтому запуск системы «Мир» позволит облегчить проведение трансграничных платежей, считает эксперт.