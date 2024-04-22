В Иране готовят пилотный проект по приему карт «Мир»

В Иране готовятся к запуску пилотного проекта по приему карт «Мир», рассказал «Известиям» торговый атташе посольства этой страны в России Рахими Мохсен. О первых договоренностях наладить работу российского «пластика» в стране сообщалось еще в 2022 году.