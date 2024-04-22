Госкомпанию «Росспиртпром» выкупает малоизвестный игрок

ГИС «Торги» 19 апреля подвела итоги аукциона по продаже принадлежащих Росимуществу 100% акций АО «Росспиртпром». Победителем торгов стало ООО «Бизнес Альянс», предложившее за актив 8,289 млрд руб. Информация о других претендентах на пакет в ГИС «Торги» не сообщается. В «Росспиртпроме» не ответили на запрос «Ъ». Получить оперативный комментарий в Росимуществе не удалось.
Стартовая стоимость лота была на уровне 10,61 млрд руб. Но аукцион проходил по голландской схеме — на понижение начальной цены. При этом минимальный порог, при котором можно выкупить акции, составлял 5,305 млрд руб.
На практике такой формат проведения торгов возможен, если предшествующие аукционы не состоялись из-за отсутствия претендентов. Ровно это и случилось с пакетом «Росспиртпрома».
Минфин анонсировал приватизацию этой госкомпании прошлой осенью, а торги были намечены на 24 января 2024 года (см. «Ъ» от 11 октября 2023 года). Аукцион по классической схеме со стартовой стоимостью актива более чем 10,61 млрд руб. и с шагом повышения этой цены в 530,5 млн руб. не состоялся.
АО «Росспиртпром» создано 16 января 2009 года. Компании принадлежит комплекс полного цикла производства спирта — а это восемь заводов мощностью 22,5 млн дал в год. Выручка АО от реализации спирта в 2024 году прогнозируется в размере 10,743 млрд руб., в 2025 году — 11,859 млрд руб., в 2026 году — 13,042 млрд руб.
В базах данных, включая СПАРК, Kartoteka.ru, содержатся ссылки на огромное количество юрлиц с названием «Бизнес Альянс». Впрочем, как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные из ЕГРЮЛ, владельцем ООО «Бизнес Альянс», выигравшего торги по покупке пакета «Росспиртпрома», является Владимир Акаев, который, по данным агентства, был топ-менеджером «Тройка-Д банка» (ЦБ отозвал лицензию у этого банка в 2019 году).
До 2016 года Владимир Акаев, по данным СПАРК, владел агрокомплексом «Уралбройлер» в Свердловской области, до 2018 года — предприятиями «Здоровая ферма» и «Здоровая ферма. Деликатесы» в Челябинской области. Две последние компании затем перешли в собственность экс-владельца Бинбанка Микаила Шишханова, а после его банкротства — банку «Траст», который продал активы «Здоровой фермы» в 2022 году группе «Черкизово». «Ъ» не удалось в пятницу вечером оперативно связаться с Владимиром Акаевым.
Опрошенные «Ъ» участники рынка и эксперты алкогольной отрасли отказались официально обсуждать итоги аукциона по продаже 100% акций АО «Росспиртпром». Однако неофициально они единодушно признают, что озвученная сумма сделки выглядит «невероятно низкой».
В Союзе производителей алкогольной продукции считают, что пока еще рано ставить точку в истории с приватизацией «Росспиртпрома». Два собеседника «Ъ» в отрасли также считают, что «конечным владельцем актива может стать совсем другая компания, а не та, что выиграла аукцион».
По словам директора ЦИФРРА Вадима Дробиза, на долю «Росспиртпрома» приходится более 40% всего производства спирта в России. Вместе со вторым крупным игроком сегмента — который также принадлежит государству «Башспирт» — производители занимают около 50% спиртового рынка страны, добавляет эксперт. Господин Дробиз также удивляется сумме сделки, так как, по его словам, «“Росспиртпром” не был убыточным». По данным СПАРК, чистая прибыль АО в 2023 году составила почти 561 млн руб., хотя это в полтора раза меньше, чем годом ранее, когда было 848 млн руб.
Тем не менее, подтверждает другой источник «Ъ» в отрасли, у «Росспиртпрома» не было «неисправимых проблем ни с производством, ни с операционной деятельностью». А прошедшие итоги аукциона он считает «подготовкой компании к чему-то масштабному».