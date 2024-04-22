Госкомпанию «Росспиртпром» выкупает малоизвестный игрок

По словам директора ЦИФРРА Вадима Дробиза, на долю «Росспиртпрома» приходится более 40% всего производства спирта в России. Вместе со вторым крупным игроком сегмента — который также принадлежит государству «Башспирт» — производители занимают около 50% спиртового рынка страны, добавляет эксперт. Господин Дробиз также удивляется сумме сделки, так как, по его словам, «“Росспиртпром” не был убыточным». По данным СПАРК, чистая прибыль АО в 2023 году составила почти 561 млн руб., хотя это в полтора раза меньше, чем годом ранее, когда было 848 млн руб.