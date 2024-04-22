Банки РФ в апреле планируют выдать более 1,4 трлн рублей в виде розничных кредитов

Он отметил, что основными драйверами розничного рынка в первые месяцы этого года стали потребительские и автокредиты. «Спрос заемщиков на высоком уровне поддержали реализация господдержки и специальных программ в автокредитовании, а в части потребительского кредитования — адаптация банков к мерам регулятора по “охлаждению” рынка. В апреле мы также ожидаем роста выдач, при этом ВТБ будет расти быстрее других игроков — если рынок прибавит более чем 10%, то ВТБ — 18%. Свыше половины всего объема продаж придется на ипотеку. Дальнейшее развитие рынка во многом будет связано с судьбой льготных госпрограмм ипотеки — их модернизация может привести к “охлаждению” всего рынка кредитования», — сказал Горшков.