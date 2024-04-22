Банки РФ в апреле планируют выдать более 1,4 трлн рублей в виде розничных кредитов

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Выдачи розничных кредитов в РФ в апреле 2024 года превысят 1,4 трлн рублей без учета POS-кредитования. В целом по итогам четырех месяцев 2024 года выдачи таких кредитов составят около 4,5 трлн рублей, сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
«По оценке ВТБ, в апреле общерыночные выдачи розничных кредитов превысят 1,4 трлн рублей (без учета POS-кредитования), что на 10,7% выше аналогичного месяца прошлого года. Основными драйверами продаж в это время будут кредиты наличными и ипотека. По итогам четырех месяцев года выдачи кредитов по рынку составят около 4,5 трлн рублей, что почти на 4% выше результатов января — апреля 2023 года», — приводит пресс-служба банка слова Горшкова.
Он отметил, что основными драйверами розничного рынка в первые месяцы этого года стали потребительские и автокредиты. «Спрос заемщиков на высоком уровне поддержали реализация господдержки и специальных программ в автокредитовании, а в части потребительского кредитования — адаптация банков к мерам регулятора по “охлаждению” рынка. В апреле мы также ожидаем роста выдач, при этом ВТБ будет расти быстрее других игроков — если рынок прибавит более чем 10%, то ВТБ — 18%. Свыше половины всего объема продаж придется на ипотеку. Дальнейшее развитие рынка во многом будет связано с судьбой льготных госпрограмм ипотеки — их модернизация может привести к “охлаждению” всего рынка кредитования», — сказал Горшков.
Как уточнили в пресс-службе банка, общий портфель кредитов физических лиц в ВТБ вырос на 2,6% и на начало апреля 2024 г. составил 6,26 трлн рублей, из которых 4 трлн пришлось на ипотеку. Прогноз ВТБ по рынку построен на основе данных Frank RG.