ВТБ и JPMorgan Chase подали друг к другу иски в России и США

Заявление ВТБ против девяти подразделений JPMorgan Chase (JPM), в том числе его российской дочерней компании — «Дж. П. Морган банк Интернешнл», было зарегистрировано 17 апреля в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Детали на данный момент не разглашаются, в ВТБ также воздержались от комментариев. Однако опрошенные «Ъ-СПб» эксперты отмечают, что даже без текста искового можно с довольно высокой долей вероятности предположить, что требования банка сейчас сводятся к запрету разбирательства в зарубежном суде (ст. 248.2 АПК) и предоставлении исключительной компетенции рассматривать споры с JPMorgan Chase российскому арбитражу на основании ст. 248.1 АПК РФ.
Как сообщает Reuters, на следующий день JPM подал контриск в Окружной суд Южного округа Нью-Йорка, утверждая, что у ВТБ с 2008 года был корреспондентский счет в долларах в нью-йоркском отделении JPMorgan. После введения санкций в феврале 2022-го JPM перевел средства с этого счета на заблокированный внутренний счет.
В иске подчеркивается, что ВТБ согласился с условиями, по которым счет подчиняется законодательству США и может быть заморожен согласно санкциям, а споры рассматриваются исключительно в судах Нью-Йорка.
В 2024 году ВТБ обратился с претензией к JPMorgan о возврате средств, но получил объяснение, что американские санкции запрещают такие переводы без специальной лицензии OFAC (разрешение, выдаваемое Минфином США и позволяющее осуществлять определенные операции, которые иначе были бы запрещены санкциями). В результате российская финансовая структура инициировала судебный процесс в РФ.
В JPM признали, что пока не в полной мере ознакомились с содержанием иска к ним, однако предположили, что он связан с попыткой привлечь финансовую организацию к ответственности за замороженный перевод в размере $439 миллионов и включает запрос на арест активов JPMorgan в качестве обеспечительной меры.
В американском банке выражают опасения, что в случае удовлетворения иска российским судом ВТБ предпримет шаги по аресту активов JPM за пределами США.
Сложившаяся практика показывает, что почти всегда требования российских компаний о переносе споров и запрете на их рассмотрение в зарубежных инстанциях судами РФ удовлетворяются, говорит управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. «Можно предположить, что JPMorgan Chase либо вовсе не признает решение российского суда, на что указывает уже его иск в Окружной суд Южного округа Нью-Йорка, либо не станет исполнять решение, потому что такие трансакции создадут для него весомые риски применения штрафных санкций в связи с нарушением введенных в отношении ВТБ ограничений. Соответственно, ВТБ может получить основания для инициации исполнительного производства, в рамках которого могут быть арестованы и даже реализованы в его интересах активы, связанные с JPMorgan Chase в России», — пояснил эксперт.
Даже если ВТБ одержит победу в России, то снятие ограничений именно в США видится крайне сомнительным, поскольку вряд ли решение российского суда будет приведено в исполнение за рубежом, комментирует исполнительный директор УК «Помощь» Анна Ларина. При этом, отмечает она, получение ВТБ положительного решения в свою пользу вполне реально, так же как и шансы JPM выиграть суд в США. «Исходя из взаимной невозможности исполнения судебных актов в России и США подача этих исков может носить репутационный характер. Мы будем наблюдать за исходом данного дела, поскольку ВТБ выбрал экстраординарный способ защиты нарушенного права», — подчеркнула госпожа Ларина.
В феврале первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил журналистам, что на начало текущего года объем заблокированных активов по группе ВТБ (с учетом банка «ФК Открытие») оценивался примерно в 900 млрд рублей. Топ-менеджер добавил, что эта величина чувствительна к валютному курсу, поэтому со временем может изменяться. Добавим, что в конце марта ВТБ подал иск к Euroclear Bank о взыскании ущерба в связи с блокировкой на счете $38,4 млн. Это заявление тоже было зарегистрировано в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленобласти.