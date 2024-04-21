ВТБ и JPMorgan Chase подали друг к другу иски в России и США

Сложившаяся практика показывает, что почти всегда требования российских компаний о переносе споров и запрете на их рассмотрение в зарубежных инстанциях судами РФ удовлетворяются, говорит управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. «Можно предположить, что JPMorgan Chase либо вовсе не признает решение российского суда, на что указывает уже его иск в Окружной суд Южного округа Нью-Йорка, либо не станет исполнять решение, потому что такие трансакции создадут для него весомые риски применения штрафных санкций в связи с нарушением введенных в отношении ВТБ ограничений. Соответственно, ВТБ может получить основания для инициации исполнительного производства, в рамках которого могут быть арестованы и даже реализованы в его интересах активы, связанные с JPMorgan Chase в России», — пояснил эксперт.