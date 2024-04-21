Эксперт рассказал о мошенничестве с «курсами» для финансовых аналитиков

«В самом безобидном случае за знания, которые слушателю не очень полезны или не очень нужны, возьмут достаточно большие деньги. Но бывают и более тяжелые случаи», — предупреждает финансист.
По его словам, под маской обучения людей завлекают в пирамиды и финансовые схемы.
При таком сценарии людям предлагают пройти обучение на бесплатных «курсах». Им обещают новую профессию и возможность разбогатеть даже без трудоустройства.
Как поясняет Михаил Сергейчик, жертв чаще всего находят на сайтах по поиску работы, предлагают им воспользоваться обучающей программой по торговле на финансовых рынках — иногда «в рамках госпрограммы», тем более похожие программы есть, например, для IT-сектора, и подозрения это не вызывает.
Иногда обучение настоящее — техники торговли на финансовом и валютном рынках вполне реальные.
«А в самом конце курса делается предложение внести средства, чтобы начать получать “стабильный доход”. Если денег нет, то рекомендуют взять кредит», — рассказывает эксперт.
Переданные наличными деньги вносятся на несуществующий торговый счет или перечисляются в криптокошелек, а ложные «торги» продолжаются до тех пор, пока человек не уходит в минус или не начинает догадываться, что его обманывают.
«Вывести “доход” гражданин не сможет под разными предлогами. Средства — часто взятые в кредит — становятся для него недоступными, а преподаватели на связь более не выходят. Дальше — только звонок в полицию», — объясняет Сергейчик.
Самый важный вопрос — как отличить легитимные курсы от подозрительных. Навязчивая реклама и холодные звонки должны стать красным светом. Если вы и правда решили повысить свои компетенции — проверяйте структуры, которые учат, и их солидность.
Программы по финансовой грамотности в идеале должны исходить от профильных центров и образовательных учреждений, а не телеграмм-блогеров, говорит эксперт.
Главный вопрос — «Нужны ли эти курсы?».
Как подчеркивает Сергейчик, обучение профессии финансиста занимает даже при адекватном предшествующем образовании минимум год интенсивной учебы и практики, причем в хорошем учебном заведении.
Если кто-то предложит вам краткосрочные месячные курсы — это сразу повод насторожиться. «Умение уйти при первых подозрениях — самый полезный навык, который спасет от обмана или разочарования», — уверяет специалист.
Что касается обучения основам финансовой грамотности, в открытом доступе и так немало качественных материалов, заключил эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».