Эксперт рассказал о мошенничестве с «курсами» для финансовых аналитиков

Как поясняет Михаил Сергейчик, жертв чаще всего находят на сайтах по поиску работы, предлагают им воспользоваться обучающей программой по торговле на финансовых рынках — иногда «в рамках госпрограммы», тем более похожие программы есть, например, для IT-сектора, и подозрения это не вызывает.