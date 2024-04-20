Правительство утвердило перечень дефицитных твердых полезных ископаемых

Правительство наделено правом утверждать перечни дефицитного сырья и продукции из него с конца 2023 года. Для такого сырья и продукции можно будет установить пониженные размеры стартовых платежей на аукционы по отдельным поручениям президента. Власти также смогут устанавливать специальные требования к участникам аукционов.