Правительство утвердило перечень дефицитных твердых полезных ископаемых

В перечень дефицитного сырья включены уран, марганец, хром, титан, бокситы, молибден, вольфрам, редкие металлы (литий, бериллий, цирконий и другие), а также графит и плавиковый шпат. Перечень продукции с высокой добавленной стоимостью из дефицитного сырья состоит из 310 позиций.
Правительство наделено правом утверждать перечни дефицитного сырья и продукции из него с конца 2023 года. Для такого сырья и продукции можно будет установить пониженные размеры стартовых платежей на аукционы по отдельным поручениям президента. Власти также смогут устанавливать специальные требования к участникам аукционов.