Как начисляют трудовой стаж за детей

Уход и воспитание ребенка — не пустая трата времени, в том числе и c точки зрения трудового законодательства. По закону «О страховых пенсиях» в страховой стаж засчитывается период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более шести лет в общей сложности. Об этом рассказал Финансам Mail.ru рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.