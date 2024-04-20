Как начисляют трудовой стаж за детей

По его словам, пенсионные коэффициенты начисляются не более чем за 4 детей.
Также в страховой стаж может быть включен период ухода за ребенком-инвалидом, если соответствующий период не засчитан в страховой стаж другому родителю при установлении ему страховой пенсии. За эти периоды начисляются пенсионные коэффициенты.
Так, за один календарный год установлены следующие коэффициенты:
— 1,8 пенсионного коэффициента — период ухода за ребенком-инвалидом, инвалидом I группы;
— 1,8 пенсионного коэффициента — период ухода одного из родителей за первым ребенком до достижения им возраста полутора лет;
— 3,6 пенсионного коэффициента — период ухода одного из родителей за вторым ребенком до достижения им возраста полутора лет;
— 5,4 пенсионного коэффициента — период ухода одного из родителей за третьим (четвертым) ребенком до достижения им возраста полутора лет.
«Необходимо учитывать, что пенсионные коэффициенты будут начислены, если в этот период гражданин не состоял в трудовых отношениях», — предупреждает Соловьев.
Если же гражданин в отпуске по уходу за ребенком работал, то у него будет право выбора, какие пенсионные коэффициенты использовать при расчете пенсии: или за работу, или за нестраховой период.
Если несколько входящих в страховой стаж периодов совпадают по времени, то при назначении пенсии учитывается только один из них.
«Поэтому при наличии разных периодов, подпадающих под возможность включения в пенсионный стаж, есть смысл неспешно разобраться, какой из них представляется предпочтительнее для начисления пенсии в большем объеме», — заключил Иван Соловьев.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».