Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как начисляют трудовой стаж за детей

Уход и воспитание ребенка — не пустая трата времени, в том числе и c точки зрения трудового законодательства. По закону «О страховых пенсиях» в страховой стаж засчитывается период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более шести лет в общей сложности. Об этом рассказал Финансам Mail.ru рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Источник: Lummy/Pablo Stanley

По его словам, пенсионные коэффициенты начисляются не более чем за 4 детей.

Также в страховой стаж может быть включен период ухода за ребенком-инвалидом, если соответствующий период не засчитан в страховой стаж другому родителю при установлении ему страховой пенсии. За эти периоды начисляются пенсионные коэффициенты.

Так, за один календарный год установлены следующие коэффициенты:

— 1,8 пенсионного коэффициента — период ухода за ребенком-инвалидом, инвалидом I группы;

— 1,8 пенсионного коэффициента — период ухода одного из родителей за первым ребенком до достижения им возраста полутора лет;

— 3,6 пенсионного коэффициента — период ухода одного из родителей за вторым ребенком до достижения им возраста полутора лет;

— 5,4 пенсионного коэффициента — период ухода одного из родителей за третьим (четвертым) ребенком до достижения им возраста полутора лет.

«Необходимо учитывать, что пенсионные коэффициенты будут начислены, если в этот период гражданин не состоял в трудовых отношениях», — предупреждает Соловьев.

Если же гражданин в отпуске по уходу за ребенком работал, то у него будет право выбора, какие пенсионные коэффициенты использовать при расчете пенсии: или за работу, или за нестраховой период.

Если несколько входящих в страховой стаж периодов совпадают по времени, то при назначении пенсии учитывается только один из них.

«Поэтому при наличии разных периодов, подпадающих под возможность включения в пенсионный стаж, есть смысл неспешно разобраться, какой из них представляется предпочтительнее для начисления пенсии в большем объеме», — заключил Иван Соловьев.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».