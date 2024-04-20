ЕЦБ усилил давление на банки с бизнесом в России. Чем это грозит

ЕЦБ обозначил параметры по сокращению бизнеса российского Райффайзенбанка: кредиты клиентам должны снизиться к 2026 году на 65% по сравнению с третьим кварталом 2023 года, такое же сокращение должно произойти и в части международных платежей. В сообщении австрийской группы уточняется, что проект требований ЕЦБ выходит далеко за рамки собственных планов RBI по дальнейшему сокращению российского бизнеса и может отрицательно повлиять на планы по продаже Райффайзенбанка. По UniCredit параметры запроса, по данным Reuters, будут примерно такими же, как в отношении RBI. Представитель итальянской группы отказался от комментариев РБК.