Силуанов заявил, что РФ аккуратно относится к бюджетному балансу

«Сегодня есть два пути. Можно распадаться на блоки и двигаться по пути деглобализации, что не решит проблемы, а только их усугубит. Или перейти от фрагментации к принципам глобализации, снимать мешающие росту барьеры и ограничения», — сказал Силуанов.