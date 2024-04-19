Силуанов заявил, что РФ аккуратно относится к бюджетному балансу

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Россия аккуратно относится к бюджетному балансу, государственный долг страны находится на устойчиво низком уровне около 15% ВВП. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарном заседании Международного валютно-финансового комитета, сообщается в релизе на сайте министерства.
«Россия аккуратно относится к бюджетному балансу. Государственный долг сохраняется на устойчиво низком уровне около 15% ВВП, дефицит бюджета порядка 1% ВВП, темпы роста ожидаются на уровне 2023 года — 3,6%», — заявил министр.
По словам Силуанова, ключевые риски для мировой экономики заключаются в беспрецедентных уровнях бюджетных дефицитов и госдолга в развитых странах. Глава Минфина РФ считает, что неустойчивая фискальная политика в этих странах имеет глобальные побочные эффекты, приводит к повышению стоимости заимствований, усиливает волатильность валютных курсов и потоков капитала.
«Сегодня есть два пути. Можно распадаться на блоки и двигаться по пути деглобализации, что не решит проблемы, а только их усугубит. Или перейти от фрагментации к принципам глобализации, снимать мешающие росту барьеры и ограничения», — сказал Силуанов.
В связи с этим министр призвал Международный валютный фонд (МВФ) и площадку «Группы 20» разработать четкие цели и ориентиры по ограничению бюджетных дефицитов, что в конечном счете приведет к сокращению уровня госдолга, который мешает устойчивому росту глобальной экономики. МВФ, в свою очередь, обязался обеспечивать координацию стратегий бюджетной консолидации, продолжить предоставлять государствам-членам своевременные рекомендации по вопросам экономической политики в рамках своей надзорной деятельности, оказывать финансовую поддержку и техническое содействие.
Годовое собрание управляющих органов МВФ и Группы Всемирного банка состоится в октябре 2024 года.