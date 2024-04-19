Росимущество продало «Росспиртпром» за 8,29 млрд рублей

В октябре 2023 года Минфин предложил правительству приватизировать «Росспиртпром», поскольку для сохранения его роли как «крупнейшего российского производителя и поставщика этилового спирта» необходимы более гибкая маркетинговая политика и оперативное принятие решений по значимым сделкам. Предложение было высказано на фоне ослабления позиции компании на рынке.