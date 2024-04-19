Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росимущество продало «Росспиртпром» за 8,29 млрд рублей

Росимущество на аукционе продало ООО «Бизнес-альянс» 100% акций «Росспиртпрома» за 8,289 млрд руб., следует из данных на сайте электронных торгов госимущества ГИС «Торги». Начальная цена лота составляла 10,61 млрд руб. Заявки на участие в аукционе, состоявшемся 19 апреля, принимались с 15 марта по 10 апреля. Изначально аукцион должен был пройти 24 января, однако был отменен 17 января из-за отсутствия заявок.

Источник: РИА "Новости"

В октябре 2023 года Минфин предложил правительству приватизировать «Росспиртпром», поскольку для сохранения его роли как «крупнейшего российского производителя и поставщика этилового спирта» необходимы более гибкая маркетинговая политика и оперативное принятие решений по значимым сделкам. Предложение было высказано на фоне ослабления позиции компании на рынке.

У «Росспиртпрома» две сервисные компании и восемь спиртовых заводов: три — в Тульской области, два — в Северной Осетии, остальные — в Кабардино-Балкарии, Курской и Новосибирской областях.