Минфин предложил приватизировать «Росспиртпром» в 2023 году

В Минфине отметили, что позиции компании на рынке ослабевают. Если в 2022 году «Росспиртпром» был ведущим производителем в отрасли, имея долю рынка в 46,6%, то уже в первом квартале текущего года она снизилась до 42,5%. Кроме того, как указали в министерстве, наблюдается падение спроса со стороны изготовителей крепкой продукции. За I квартал 2023 года объем продаж спирта снизился на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 10,6 млн декалитров. Кроме того, часть экспортных направлений закрылась, а на рынке ужесточилась конкуренция.

Для «сохранения роли АО “Росспиртпром” как крупнейшего российского производителя и поставщика этилового спирта необходимы более гибкая маркетинговая политика, управление рентабельностью продаж, возможность оперативно принимать решения по значимым для компании сделкам», отмечается в документах Минфина. Поэтому ведомство предложило приватизировать предприятие в 2023 году на аукционе. Как говорится в материалах ведомства, предлагаемый способ приватизации позволит привлечь к участию в торгах наибольшее количество заинтересованных в приобретении акций инвесторов, а также максимизировать поступления в федеральный бюджет.

Как уточняют «Известия», оценку предприятия должно провести Росимущество, министр финансов Антон Силуанов попросил дать федеральному агентству такое поручение. Департамент экономического развития и финансов правительства рассмотрел письмо Минфина и направил его вице-премьеру Марату Хуснуллину. Согласно документам, он согласился с доводами ведомства.

В министерстве финансов рассказали газете, что оценочные мероприятия по компании еще не завершены. Идет оценка пакета акций общества, добавили в Росимуществе. «Известия» также направили запросы представителю вице-премьера Марата Хуснуллина.