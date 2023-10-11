06:55 (мск), источник: ТАСС

Минфин предложил приватизировать «Росспиртпром» в 2023 году

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Правительство РФ может провести приватизацию крупнейшего российского поставщика этилового спирта «Росспиртпром» до конца 2023 года. Такое предложение министр финансов Антон Силуанов направил главе кабмина Михаилу Мишустину, сообщают «Известия» со ссылкой на документ.

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Источник: РИА "Новости"

В Минфине отметили, что позиции компании на рынке ослабевают. Если в 2022 году «Росспиртпром» был ведущим производителем в отрасли, имея долю рынка в 46,6%, то уже в первом квартале текущего года она снизилась до 42,5%. Кроме того, как указали в министерстве, наблюдается падение спроса со стороны изготовителей крепкой продукции. За I квартал 2023 года объем продаж спирта снизился на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 10,6 млн декалитров. Кроме того, часть экспортных направлений закрылась, а на рынке ужесточилась конкуренция.

Для «сохранения роли АО “Росспиртпром” как крупнейшего российского производителя и поставщика этилового спирта необходимы более гибкая маркетинговая политика, управление рентабельностью продаж, возможность оперативно принимать решения по значимым для компании сделкам», отмечается в документах Минфина. Поэтому ведомство предложило приватизировать предприятие в 2023 году на аукционе. Как говорится в материалах ведомства, предлагаемый способ приватизации позволит привлечь к участию в торгах наибольшее количество заинтересованных в приобретении акций инвесторов, а также максимизировать поступления в федеральный бюджет.

Как уточняют «Известия», оценку предприятия должно провести Росимущество, министр финансов Антон Силуанов попросил дать федеральному агентству такое поручение. Департамент экономического развития и финансов правительства рассмотрел письмо Минфина и направил его вице-премьеру Марату Хуснуллину. Согласно документам, он согласился с доводами ведомства.

В министерстве финансов рассказали газете, что оценочные мероприятия по компании еще не завершены. Идет оценка пакета акций общества, добавили в Росимуществе. «Известия» также направили запросы представителю вице-премьера Марата Хуснуллина.

АО «Росспиртпром» полностью находится в федеральной собственности, имеет восемь спиртовых заводов, расположенных в Тульской, Курской, Новосибирской и других областях, а также две сервисные компании (всего в РФ более 40 подобных заводов, включая активы «Росспиртпрома»). Компания специализируется на производстве этилового спирта, его транспортировке, а также на уничтожении и утилизации нелегальной продукции и оборудования, на котором его изготовили.

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