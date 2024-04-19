Эскалация на Ближнем Востоке может быть позитивна для российского рынка

Торги на фондовых биржах США накануне, после попыток роста в начале дня, завершились преимущественным падением трех основных индексов в пределах 0,5%. Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,6% после израильской атаки на Иран. На рынок вернулись безрисковые настроения, при этом пятница отметится главным образом выходом корпоративных отчетностей.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют около 1,5% после падения примерно на 0,5% накануне. На данный момент атаки на Иран не привели к перебоям с поставками нефти, что ослабило пыл покупателей, но напряженность в регионе растет.
Рубль утром на Мосбирже изменяется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 93,95 ₽, 99,95 ₽ и 12,95 ₽ соответственно. Накануне российская валюта развила восходящую коррекцию от района годовых минимумов к доллару (94,53 ₽), евро (101,69 ₽) и юаню (13,02 ₽).
Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 0,1% и 0,55% соответственно. Рублевый индикатор после снижения в течение дня вернулся к отметке 3455 пунктов, в целом придерживаясь бычьего настроя. Долларовый РТС благодаря восходящей коррекции рубля вернулся к сопротивлению 1160 пунктов, удержавшись выше поддержки 1150 пунктов.
В начале торгового дня российский фондовый рынок сохраняет настрой на развитие сдержанного роста как минимум в рублевом сегменте благодаря новому витку роста цен на сырьевые товары после усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке, которая в этом контексте позитивна для нефтяных и металлургических компаний. Тем не менее котировки нефти и золота, в частности, достаточно быстро отступили от внутридневных пиков, ожидая реакции Ирана на действия Израиля. В остальном инвесторы в РФ продолжают следить за дивидендными новостями. Совет директоров ТМК рекомендовал выплаты за 2023 год в размере 9,51 ₽ на акцию с текущей доходностью 4%, а в течение дня дивидендные новости могут поступить от Инарктики.
События дня:
- встречи МВФ (12.00 мск)
- встреча Еврогруппы (13.00 мск)
- квартальные результаты Procter&Gamble, American Express, Schlumberger
- совет директоров Инарктики решит по дивидендам за 2023 год
- финансовые результаты OKEY за 2023 г по МСФО
- совет директоров Северстали рассмотрит вопрос выплаты дивидендов за 1-й кв 2024 г (итоги станут известны 23 апреля)
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