Эскалация на Ближнем Востоке может быть позитивна для российского рынка

В начале торгового дня российский фондовый рынок сохраняет настрой на развитие сдержанного роста как минимум в рублевом сегменте благодаря новому витку роста цен на сырьевые товары после усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке, которая в этом контексте позитивна для нефтяных и металлургических компаний. Тем не менее котировки нефти и золота, в частности, достаточно быстро отступили от внутридневных пиков, ожидая реакции Ирана на действия Израиля. В остальном инвесторы в РФ продолжают следить за дивидендными новостями. Совет директоров ТМК рекомендовал выплаты за 2023 год в размере 9,51 ₽ на акцию с текущей доходностью 4%, а в течение дня дивидендные новости могут поступить от Инарктики.