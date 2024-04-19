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Более 3 тыс. кредитов выдано в РФ по программе «Арктическая ипотека»

Минвостокразвития отметило, что лидерами по темпам реализации проекта являются Архангельская область, Красноярский край, Мурманская область и Республика Карелия.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Более 3 тыс. кредитов выдали гражданам РФ по льготной программе «Арктическая ипотека». Лидерами по темпам реализации стали Архангельская область, Красноярский край и Мурманская область, сообщила пресс-служба Минвостокразвития.

«В Арктической зоне Российской Федерации (АЗРФ) количество льготных кредитов, выданных в рамках программы жилищного кредитования молодых семей по минимальной процентной ставке, превысило 3 тыс. Лидерами по темпам реализации “Арктической ипотеки” являются Архангельская область, Красноярский край, Мурманская область и Республика Карелия. Средний размер кредита в АЗРФ составляет 3,72 млн рублей», — говорится в сообщении.

Директор департамента социальных проектов Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Сергей Потанин отметил, что темпы выдачи ипотеки остаются стабильно высокими, этот показатель составляет более 200 кредитов в неделю. На данный момент в АЗРФ в рамках программы выдано 3,2 тыс. кредитов на сумму свыше 12 млрд рублей.

«Сегодня воспользоваться программой могут как молодые семьи, так и педагоги, медики, участники программ “Гектар” и трудовой мобильности, а также сотрудники организаций оборонно-промышленного комплекса. Программу планируется распространить на участников специальной военной операции и членов их семей. Расширение сегмента льготных категорий граждан влияет на количество выданных кредитов. В частности, на Дальнем Востоке и в Арктике уже более 15 тыс. семей медицинских и педагогических работников смогли улучшить свои жилищные условия благодаря льготной ипотеке», — пояснил Потанин.

Программа «Арктическая ипотека» стартовала в России в ноябре 2023 года. Оформить ипотеку по ставке 2% годовых могут жители Мурманской области, Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов, а также северных муниципалитетов Архангельской области, Красноярского края, Якутии, Карелии и Коми.