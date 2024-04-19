Более 3 тыс. кредитов выдано в РФ по программе «Арктическая ипотека»

«Сегодня воспользоваться программой могут как молодые семьи, так и педагоги, медики, участники программ “Гектар” и трудовой мобильности, а также сотрудники организаций оборонно-промышленного комплекса. Программу планируется распространить на участников специальной военной операции и членов их семей. Расширение сегмента льготных категорий граждан влияет на количество выданных кредитов. В частности, на Дальнем Востоке и в Арктике уже более 15 тыс. семей медицинских и педагогических работников смогли улучшить свои жилищные условия благодаря льготной ипотеке», — пояснил Потанин.