Более $200 млн были похищены в результате аферы вокруг криптобиржи JPEX

Скандал вокруг криптобиржи JPEX разразился в прошлом году: 13 сентября Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга сообщила, что площадка по торговле виртуальными активами JPEX в своей рекламе лжет о том, что обладает лицензией на работу в городе. Регулятор призвал жителей не вкладывать свои средства в активы этой площадки, так как они могут попасть к мошенникам.