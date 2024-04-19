Беги-хватай: зачем банки массово раздают кредитные карты

Кредитная карта остается самым доступным и распространенным финансовым инструментом для частных лиц. По данным Центробанка и Национального бюро кредитных историй, россияне с каждым годом должны банкам всё больше денег за использование кредиток. Объемы выдачи кредитных карт в РФ продолжили расти в 2024 году. По данным Объединенного бюро кредитных историй, только за январь в стране было выдано 1,99 млн кредиток, что на 9% больше по сравнению с январем 2023 года. В феврале выдачи выросли до 2,28 млн (рост от года к году — на 20%). Подробности — в материале «Известий».