Беги-хватай: зачем банки массово раздают кредитные карты

Рост темпов выдачи
Например, в ПСБ с начала 2024 года число выданных кредитных карт выросло на 20%, рассказали «Известиям» представители пресс-службы банка, отметив, что кредитное качество портфеля остается стабильным, роста просроченной задолженности не наблюдается.
Другие крупные банки также указывают на неплохой рост портфелей кредитных карт в этом году. Так, в «Сбере» портфель кредитных карт в январе — марте вырос на 10,2% против увеличения портфеля потребительских кредитов лишь на 2,3%.
Рост интереса к кредитным картам у россиян во многом связан с большим удобством данного инструмента по сравнению с обычным потребительским кредитом, утверждает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.
— Кредит по карте не обязательно сразу использовать полностью. Кроме того, практически у всех кредитных карт есть льготный период, причем часто весьма длительный, когда за пользование кредитными средствами не начисляют проценты. Это особенно актуально в условиях резкого роста кредитных ставок вслед за ключевой ставкой ЦБ, — пояснил эксперт.
По его замечанию, для банков сегмент кредитных карт привлекателен, помимо заметно более высоких кредитных ставок, тем, что здесь им проще управлять кредитным риском путем изменения лимитов по картам.
— При этом гражданам, оформившим кредитную карту, можно будет в дальнейшем предлагать другие банковские продукты. Банки проявляют повышенную маркетинговую активность в сегменте кредитных карт, что положительно отражается на числе выдач последних, — рассказал Додонов.
Охватить больше
По итогам 2023 года, по данным АКРА, обладателей кредитных карт в России стало около 27−28 млн человек, что превысило количество заемщиков по кредитам наличными. При этом в совокупном объеме выдач кредитных средств по картам увеличение не столь стремительное. Этим тенденциям способствует ряд факторов, объясняют аналитики агентства.
Такой подход ярко выражен у розничных лидеров с наиболее функционально развитыми дистанционными каналами взаимодействия с клиентом.
Тревожный сигнал
Рост числа выданных кредитных карт говорит о том, что кредит как банковский продукт становится менее доступным, а заработанных денег не хватает, чтобы сводить концы с концами, утверждает заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.
По ее мнению, предложения по кредиткам заведомо лучше из-за беспроцентного периода, в который можно погасить задолженность, а также из-за неподъемной ставки по кредитным продуктам (15−20%). Однако финансист сетует на низкую финансовую грамотность россиян.
— То, что могло бы стать спасительным для населения продуктом в условиях, когда до зарплаты не хватает денег, с учетом грейс-периода, фактически «топит» значительную часть тех, кто кредитками пользуется. Этим объясняется огромное количество просрочек и снятий наличных там, где за это предусмотрены большие комиссии, — комментирует она.
Восходящий тренд
Тенденция к росту в сегменте выданных кредитных карт будет сохраняться в 2024 году по сравнению с другими видами беззалогового потребительского кредитования, единодушны во мнении опрошенные эксперты.
Также можно ожидать и дальнейшего увеличения трат россиян по кредиткам, полагает Игорь Додонов.
— Данных по просрочкам по кредитным картам у нас нет, но если брать весь портфель необеспеченных потребительских кредитов российских банков, то доля просрочки в нем, по данным ЦБ, остается стабильной и составила 7,8% в феврале (против 7,9% в январе).
В то же время, по мнению Михаила Полухина, повышение регулятором надбавок к коэффициентам риска по рискованным сегментам повлияло на снижение банками лимитов по картам и динамику роста общей задолженности по ним.
— В условиях ожидаемого сохранения в текущем году консервативного подхода регулятора в части макропруденциальных мер реалистичным видится сохранение обозначенных тенденций с постепенным выравниванием динамики роста количества выданных карт по мере насыщения рынка.
На объемы портфелей также повлияет уровень ключевой ставки и изменения в уровне реальных доходов населения. Прирост портфелей розничного сегмента, по подсчетам АКРА, может составить до 15% по итогам года.
По словам представителя агентства, сейчас не наблюдается существенного увеличения просрочек по картам, но кредитная нагрузка на заемщиков продолжает возрастать, что может в будущем сказаться на качестве банковских портфелей.
— Эти риски могут быть купированы превентивными мерами регулятора и повышением благоприятности экономических условий, — рассуждает Полухин.
В пресс-службе ПСБ полагают, что в 2024 году рынок кредитных карт может вырасти примерно на 15−20%:
— Конкуренция на этом рынке будет усиливаться за счет акционных предложений со стороны банков. Основной пик спроса придется на сезон летних отпусков, начало учебного года и предновогодний период — время дополнительных трат.