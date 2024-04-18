Трудовая миграция: какое будущее ждет рынок занятости в России

Поставнин: — На протяжении почти 30 лет в России работают трудовые мигранты. Они уже встроились в нашу хозяйственную систему. Где-то порядка 8−10% ВВП — это труд мигрантов. Если их разом всех убрать, это сократит наш бюджет на 10%. Представляете, это больше, чем затраты на образование, медицину и оборону! Это же огромные деньги. Так что о таком развитии событий и речи быть не может. Но надо наладить баланс спроса и предложения на трудовые ресурсы. С одной стороны, не хватает людей. С другой стороны, группы мигрантов ходят зачастую неприкаянные и говорят: как бы нам устроиться? Такой вот парадокс разбалансировки спроса и предложения. Представим, приезжает мигрант, говорит: я сварщик высокого разряда, куда мне пойти работать? Он не знает, куда ему обращаться. И, как правило, идет к своему земляку. Тот говорит: слушай, сварщиком не надо, лучше курьером работать или на стройке. Вот так и складывается это несоответствие. Между тем свободный въезд в нашу страну требует легкого понятного легального входа на рынок труда. Идти надо не к земляку, свояку или родственнику, а в определенную организацию. У нас такой эффективно работающей структуры до сих пор нет.