Ослабление или девальвация: сколько будет стоить доллар

«Если мы обратим внимание на более очевидные вещи — курс доллара к евро с 10 по 15 апреля вырос с 0,92 евро до 0,94 евро за доллар, а курс евро к рублю за это же время упал, то причина будет более очевидной, чем снижение валютных интервенций ЦБ или сложности с прохождением платежей за экспорт, хотя это тоже имеется», — отметил он.