Ослабление или девальвация: сколько будет стоить доллар

Курс доллара 16 апреля на торгах Мосбиржи преодолел уровень 94 рубля впервые с октября 2023 года. «Американец» с начала года подорожал с 88 до 94,2 рубля к 16 апреля, согласно биржевым данным.
«Доллар выше 94, и это максимумы с конца октября 2023 года», — констатировал Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций». При этом евро и юань хоть и подросли, но не переписали максимумы 2024 года.
«Значит дело в основном в укреплении самого доллара, а не ослаблении рубля», — пояснил он.
По мнению аналитика, причина ослабления рубля — резкое подорожание доллара на глобальных рынках абсолютно ко всем валютам на фоне резкого падения вероятности снижения ставки ФРС. «Все иные валюты просто переоценились вниз, и на Мосбирже тоже», — считает он. Это внешний фактор давления на рубль и скачка доллара в России.
«Сырьевая конъюнктура благоприятная, что компенсирует негатив, идущий от глобального доллара. Цены нефти, металлов, газа обновляют годовые максимумы», — пояснил эксперт. Для рубля — валюты страны-экспортера сырья — это «в общем позитив».
Среди внутренних факторов ослабления курса рубля — «спекулятивно настроенные участники рынка могут разыгрывать карту обнуления нормативов репатриации выручки экспортеров на фоне окончания действия указа президента РФ в апреле».
«Но по нашим оценкам, нормативы будут продлены, правда, возможно, с некоторыми поблажками для отдельных экспортеров. Как только это подтвердится, дополнительное давление на рубль пропадёт», — пояснил Михаил Зельцер.
Ещё один фактор поддержки рубль — высокая ключевая ставка ЦБ, сдерживающая спрос на валюту под импорт. «На фоне все еще повышенной инфляции в стране регулятор вряд ли опустит ставку ранее второго полугодия, а значит, и волатильность рубля останется пониженной», — прогнозирует эксперт.
Он назвал и технический аспект ослабления курса рубля — прорыв одного важного уровня сопротивления приводит к ускорению хода. Поэтому не исключено, что доллар преодолеет 94,5 рубля. «Что и видим: доллар на Мосбирже вырвался из полугодового боковика с верхней границей 93,5. По инерции курс уже над 94. Следующая техническая преграда в области 94,5. И ее могут успеть отработать, прежде чем рубль начнет восстановление, а доллар вернётся в привычное русло, то есть под 93,5», — пояснил Михаил Зельцер.
По его оценке, до конца апреля должна быть стабилизация курса. «А девальвации вообще не ждём, факторов падения нацвалюты на кризисные уровни прошлой осени попросту нет — валютные барьеры государства со стороны ЦБ и нормативы возврата выручки надолго», — подчеркнул аналитик.
Начальник аналитического отдела ИК «РИКОМ-Траст», к.э.н. Олег Абелев связал ослабление рубля с повышенной валютной волатильностью, которая была на минимальных уровнях последние три года и сейчас постепенно увеличивается.
«Преодоление уровня 93,5 рубля за доллар — это следствие уровня валютной волатильности, — считает он. — Технически это можно считать небольшим негативным сигналом для рубля, но следующий уровень 94,5 рубля за доллар уже будет преодолеть доллару довольно сложно. Есть ожидание на снижение ставки ФРС и курса доллара в принципе к мировым валютам».
По оценке экономиста, если доллару не удастся подняться выше 94,5 рублей, то он будет долго находиться в диапазоне 93−93,5 рублей.
«Подчеркну, глобальной девальвации рубля пока не стоит ожидать, причин для этого нет, — пояснил он. — Ставка высокая, денежно-кредитная политика жесткая, репатриация валютной выручки продолжается и это увеличивает количество валюты на рынке. Высокая ставка сдерживает спрос на валюту. Если бы резко вырос спрос на валюту на низких ставках, тогда было бы понятно, что девальвация реальна».
«Просто евро ослаб к доллару на мировых рынках и это отразилось в российских курсах рубля» — считает исполнительный директор Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко.
«Если мы обратим внимание на более очевидные вещи — курс доллара к евро с 10 по 15 апреля вырос с 0,92 евро до 0,94 евро за доллар, а курс евро к рублю за это же время упал, то причина будет более очевидной, чем снижение валютных интервенций ЦБ или сложности с прохождением платежей за экспорт, хотя это тоже имеется», — отметил он.
Экономист назвал положительные фундаментальные факторы для рубля — профицит счета текущих операций за март вырос до 13,4 млрд с 5,2 млрд долл в феврале. При этом выросли иностранные активы российских компаний до 15,5 млрд долл, что может говорить о менее быстром прохождении платежей.
Эти факторы действуют на курс разнонаправленно, но пока это позволяет сохранять баланс. Цены на нефть по сравнению с мартом имеют повышательный тренд. Это также поддерживает рубль.
«Выход за границы 94−95 рублей возможен при обострении геополитических факторов, влияющих на расчеты. Дополнительным фактором турбулентности являются новые санкции в отношении цветной металлургии», — считает Антон Свириденко.
Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» также отметил, что снижение российской валюты происходит при сохранении относительно благоприятных фундаментальных факторов — сильный платежный баланс, жесткие денежно-кредитные условия.
«Вероятно, одним из факторов давления на рубль выступают сложности во внешних расчетах. Это может ограничивать приток валютной выручки в страну, несмотря на рост экспорта и цен на энергоносители», — считает он.
По мнению экономиста, важное значение в текущих условиях будет иметь решение о продлении действия указа об обязательной продаже валютной выручки экспортерами.
«Ближе к концу апреля рублю вероятно помогут стабилизироваться налоговые платежи, однако если требования о продаже валюты не будут пролонгированы, давление на российскую валюту может усилиться, и доллар может протестировать отметку в 95 рублей. Если указ останется в силе, можно ожидать консолидацию пары доллар/рубль в диапазоне 93−95 рублей», — прогнозирует Юрий Кравченко.
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