Нефть снижает риск-премию

Нефть
Нефть марки Brent перешла к более глубокой коррекции, пробив поддержку на уровне $88,7 за баррель. Сегодня падение продолжилось — котировки не смогли удержаться в зоне предыдущего сопротивления $87,5.
Вероятно, рынок не верит в скорое обострение конфликта между Израилем и Ираном, что приводит к сокращению риск-премии в цене актива. Согласно последнему опросу Bloomberg Intelligence, она находится в районе $2−5 за баррель. По оценке аналитиков Goldman Sachs, в текущих ценах на нефть зашита премия за геополитический риск в размере $5−10 за баррель.
Следующая поддержка располагается на уровне $85,8 за баррель. Чуть ниже — 200-дневная скользящая средняя и трендовая декабря 2023 г.
Новостной фон
∙ Администрация президента Джо Байдена прекратила 6-месячную отсрочку нефтяных санкций против Венесуэлы, аргументировав это тем, что режим Николаса Мадуро не выполнил обещание по обеспечению честного голосования на предстоящих июльских выборах. Решение не коснется компании Chevron, которая недавно возобновила бурение на крупнейшем месторождении страны.
∙ Запасы сырой нефти в США выросли на 2,735 млн баррелей за неделю, завершившуюся 12 апреля 2024 г. Данные оказались выше ожиданий рынка. Тем временем запасы бензина снизились на 1,154 млн, запасы дистиллятов, включая дизельное топливо и печное топливо, сократились на 2,760 млн баррелей.
Природный газ
Фьючерсы на природный газ в США почти дошли до нижней границы сужающегося треугольника ($1,64 за MMBtu) и оттолкнулись наверх.
Прогноз EIA по средней цене природного газа на II квартал — $2 за MMBtu.
Сегодня EIA обновит еженедельный отчет по рынку природного газа.
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