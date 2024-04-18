Нефть снижает риск-премию

Вероятно, рынок не верит в скорое обострение конфликта между Израилем и Ираном, что приводит к сокращению риск-премии в цене актива. Согласно последнему опросу Bloomberg Intelligence, она находится в районе $2−5 за баррель. По оценке аналитиков Goldman Sachs, в текущих ценах на нефть зашита премия за геополитический риск в размере $5−10 за баррель.