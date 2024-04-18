Китайские банки ушли в отказ: аналитик Осадчий назвал варианты оплаты за импорт из КНР

Проблема с китайскими банками нарастает как снежный ком. Не проходит и дня, чтобы не появилась новость об отказе очередной кредитной организации КНР принимать платежи из РФ. Причина понятна — угроза попадания под вторичные санкции американского Минфина. Но как быть в этой ситуации российскому бизнесу, для которого устойчивость торговых отношений с юго-восточным соседом является едва ли не вопросом жизни и смерти?
Список китайских банков, переставших принимать платеж из России в юанях, пополнился крупнейшим ICBC, а также China Citic Bank (10-е место по капитализации), Industrial Bank (12-е место) и Bank of Taizhou. Особенно усложнились расчеты за промышленные товары, хотя транзакции за обычные потребительские продукты Китай еще может пропускать. В основном с Россией продолжают работать небольшие финансовые структуры, хотя уже и они начинают следовать примеру крупных банков и вводить ужесточения. Например, в феврале китайский Chouzhou Commercial Bank (78-е место по капитализации) прекратил любые расчеты с клиентами из РФ. Хотя ранее российские импортеры делали на него ставку из-за относительно мягкого комплаенса, то есть процедуры проверки банком действующего или потенциального клиента.
По словам коммерческого директора компании «Импая Рус» Алексея Разумовского, сегодня китайские банки возвращают около 70−80% транзакций. Сначала платеж просто висит, клиента просят заполнить дополнительные анкеты, проверка долго продолжается, а затем приходит отказ в проведении операции. Причем без объяснения причин.
Между тем Китай остается основным внешнеторговым партнером РФ. По данным Главного таможенного управления КНР, за 2023 год импорт в Россию составил $110,9 млрд, причем более 58% поставок пришлось на три товарные категории: оборудование и механические устройства ($25,1 млрд), наземный транспорт ($22,5 млрд), электрические машины и электрооборудование ($17 млрд). Дальнейшая судьба двусторонней торговли (точнее, поставок китайской продукции в Россию) будет во многом зависеть от развития ситуации с межбанковскими платежами.
— Чего же ждать? — спросили мы начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего.
— Лучше точно не будет, — ответил эксперт. — С одной стороны, пока ни один из китайских банков не попал в список SDN Минфина США из-за антироссийских санкций. Однако в этом «черном списке» уже довольно много китайских компаний, которые оказались там как раз в связи с ограничительными мерами в отношении России. Банки Китая осознают серьезность рисков. Для них выгода от экономического сотрудничества с Западом намного перевешивает выгоду от торговли с РФ. Китайские банки не хотят попасть под вторичные санкции и понести убытки из-за потери возможности обслуживать расчеты клиентов в долларах. Для России проблема усугубляется тем, что ограничивать расчеты с ней стали и другие дружественные государства, в частности, Турция и ОАЭ. Даже платежи в Казахстан проходят сегодня с задержками в две-три недели.
— Какие существуют способы выхода из положения?
— Ситуация хоть и тяжелая, но не безнадежная: во-первых, можно проводить платежи через третьи страны; во-вторых, через дочерние банки или филиалы российских банков, работающие в дружественных юрисдикциях. Еще один способ обхода санкций — использование во внешнеэкономических расчетах физического золота и криптовалют. Центробанк Ирана рассматривает возможность создания совместного с Россией стейблкоина. Остается также проверенный дедовский способ — возить чемоданы с наличной валютой. Конечно, эти варианты имеют издержки и риски, и не так удобны, как обычные безналичные расчеты с помощью SWIFT.
— Как действия китайских банков сказываются на российской внешней торговле и экономике в целом?
— Прежде всего растут издержки внешней торговли, что, естественно, негативно влияет и на экономический рост. В российских магазинах можно найти массу товаров из Европы и США, доставленных не напрямую, а обходными путями — через дружественные страны. Соответственно, цены выросли не только из-за девальвации, но и из-за роста транспортных издержек. Приходится платить посредникам в усложнившихся логистических цепочках. Импорт растет не столько в объемах, сколько в ценовом выражении. Мы получаем из-за границы товары худшего качества и в меньшем количестве, а платим за них больше. В свою очередь, объемы российского экспорта из-за ужесточения санкций будут сокращаться, а логистика будет обходиться дороже".