Китайские банки ушли в отказ: аналитик Осадчий назвал варианты оплаты за импорт из КНР

— Лучше точно не будет, — ответил эксперт. — С одной стороны, пока ни один из китайских банков не попал в список SDN Минфина США из-за антироссийских санкций. Однако в этом «черном списке» уже довольно много китайских компаний, которые оказались там как раз в связи с ограничительными мерами в отношении России. Банки Китая осознают серьезность рисков. Для них выгода от экономического сотрудничества с Западом намного перевешивает выгоду от торговли с РФ. Китайские банки не хотят попасть под вторичные санкции и понести убытки из-за потери возможности обслуживать расчеты клиентов в долларах. Для России проблема усугубляется тем, что ограничивать расчеты с ней стали и другие дружественные государства, в частности, Турция и ОАЭ. Даже платежи в Казахстан проходят сегодня с задержками в две-три недели.