Аналитики оценили риски перегрева экономики России

В начале года некоторые аналитики предполагали, что опасаться усиления перегрева не стоит, он сойдет на нет сам собой за счет замедления экономики. К примеру, экономист Софья Донец ожидала, что в 2024 году рост ВВП составит лишь 1%, а перегрев связывала просто с «восстановительной фазой», которая невозможна без роста инфляции. «Можно ли говорить о перегреве экономики, в которой только несколько секторов вернулись на докризисный тренд?» — рассуждала она. С начала 2024 года темпы роста цен заметно замедлятся, прогнозировала экономист.