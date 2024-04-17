Сколько вам полагается, если вы работаете за коллегу в отпуске

Существуют следующие механизмы «перераспределения» работы в пользу оставшихся работников без их отрыва от собственной работы. К примеру, заключение соглашения об исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором (ст. 60.2 ТК РФ).
По словам Данилова, здесь есть ряд особенностей.
Прежде всего, необходимо наличие доброй воли работника на выполнение дополнительной работы. «Исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от своей работы возможно исключительно с письменного добровольного согласия работника. Установление срока, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее содержание и объем также требует письменного согласования с ним», — подчеркивает адвокат.
Также сотрудник не должен выполнять дополнительную работу в свободное от работы время. «Исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от своей работы осуществляется в течение установленной продолжительности рабочего дня наряду с работой, определенной трудовым договором — то есть параллельно», — указывает Кирилл Данилов.
Кроме того, работник вправе досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а работодатель — досрочно отменить такое поручение, предупредив об этом работника в письменной форме не позднее чем за три рабочих дня.
Размер оплаты определяется сторонами. При этом закон не предусматривает минимальные или максимальные значения для определения вознаграждения за дополнительную работу.
Возможен различный порядок определения вознаграждения, например, исходя из отработанного времени пропорционально окладу сотрудника, ушедшего в отпуск. Тогда оклад сотрудника, ушедшего в отпуск, делится на количество рабочих дней в месяце и умножается на количество дней, в течение которых другой работник выполняет эти функции. Однако не исключены и другие способы установления размера оплаты, например, в твердой сумме.
«Есть еще один нюанс: продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день. А в течение одного месяца продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени», — предупредил адвокат.
Оплата труда работающих по совместительству производится пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором.
Таким образом, работник, выполняющий работу коллеги наряду со своей, имеет право на соответствующее вознаграждение. А размер оплаты за выполнение такой работы определяется по соглашению работника и работодателя, заключил адвокат.
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