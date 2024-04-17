Сколько вам полагается, если вы работаете за коллегу в отпуске

«Есть еще один нюанс: продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день. А в течение одного месяца продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени», — предупредил адвокат.