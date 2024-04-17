Рубль стремится к локальным минимумам

В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться отвоевать часть утерянных позиций в рублевом сегменте и остаться под нисходящим давлением в долларовом из-за валютной динамики. Рубль в условиях неопределенности относительно судьбы указа об обязательной продаже валютной выручки, срок действия которого истекает в конце апреля, вернулся к обновлению локальных минимумов, достигнув зон перепроданности против доллара и юаня. Среди корпоративных событий акционеры ЛСР в среду решат по дивидендам за 2023 год, которые обещают одну из самых высоких доходностей сезона около 9%. За рубежом все меньше ожидают скорого снижения процентных ставок ФРС, что толкает доходности гособлигаций выше, уменьшая привлекательность национальных акций.