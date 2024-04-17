Рубль стремится к локальным минимумам

Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали на 0,3% и 1% соответственно. Рублевый индикатор скорректировался вниз после обновления очередного максимума с февраля 2022 года 3479 пунктов, вернувшись к поддержке 3455 пунктов. Долларовый РТС опустился к 1155 пунктам и может стремиться в район 1145 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика) из-за слабости рубля.
Рубль утром на Мосбирже ослабевает в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 94,40 ₽, 100,30 ₽ и 13 ₽ соответственно. Доллар в середине недели продолжает обновлять максимумы с октября 2023 года против рубля с ближайшим сопротивлением 94,50 ₽ Юань при этом впервые с декабря 2023 года превысил 13 ₽ с ближайшим сопротивлением 13,05 ₽ Евро пока держится на расстоянии от годового пика 101,69 ₽ из-за слабости самой европейской валюты на Форекс.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться отвоевать часть утерянных позиций в рублевом сегменте и остаться под нисходящим давлением в долларовом из-за валютной динамики. Рубль в условиях неопределенности относительно судьбы указа об обязательной продаже валютной выручки, срок действия которого истекает в конце апреля, вернулся к обновлению локальных минимумов, достигнув зон перепроданности против доллара и юаня. Среди корпоративных событий акционеры ЛСР в среду решат по дивидендам за 2023 год, которые обещают одну из самых высоких доходностей сезона около 9%. За рубежом все меньше ожидают скорого снижения процентных ставок ФРС, что толкает доходности гособлигаций выше, уменьшая привлекательность национальных акций.
Внешний фон утром среды можно назвать умеренно негативным. Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%, оставаясь в режиме нисходящей коррекции на фоне продолжения сезона квартальных отчетностей, в которых участники на данный момент видят главным образом негативные сигналы. Цены на нефть продолжают начатое накануне снижение.
События дня:
- встречи МВФ (12.00 мск)
- окончательный индекс потребительских цен еврозоны за март (12.00 мск)
- саммит лидеров ЕС, встреча Еврогруппы (13.00 мск)
- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
- выступление главы ЕЦБ Лагард (19.00 мск)
- выступление главы Банка Англии Бейли (19.00 мск)
- индекс цен производителей России в марте (19.00 мск)
- акционеры ЛСР обсудят дивиденды за 2023 год
- квартальные результаты Abbott Labs, U.S. Bancorp, Travelers
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