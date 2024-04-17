Нефть. Трейдеры делают ставку на бычьи опционы

Нефть
Нефть марки Brent открывает день снижением. Котировки опустились ниже $90 за баррель. В последнее время черное золото торгуется в боковом диапазоне. Сверху он ограничен сопротивлением на $90,8. Его пробой открывает путь к $96 за баррель.
Поддержка пролегает в районе $88,7 за баррель. Глобальная техническая картина ростовая — все тренды восходящие, актив торгуется выше 200-дневной скользящей средней.
Нефть все еще держится относительно высоко несмотря на тот факт, что индекс доллара DXY находится на 5-месячном максимуме. Причина — продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке. Другие факторы, оказывающие влияние на котировки — политика ОПЕК+, экономический рост в Китае и США, поставки со стороны стран, не входящих в ОПЕК+.
Новостной фон
∙ Израиль пообещал нанести ответный удар по Ирану. США и ЕС призывают к сдержанности.
∙ Вчера председатель ФРC Джером Пауэлл заявил о том, что высокие ставки будут удерживать «столько, сколько необходимо» для достижения цели по инфляции в 2%. Ястребиную риторику спровоцировали недавние статданные по инфляции — они оказались хуже ожиданий. Высокие ставки кредитования ограничивают экономический рост, что в конечном итоге сказывается на ценах сырьевых товаров.
∙ Американский институт нефти (API) сообщил о росте запасов в стране на 4,090 млн баррелей за неделю, закончившуюся 12 апреля 2024 года. Запасы растут вторую неделю подряд. Официальные данные будут опубликованы позднее в среду.
∙ Объемы бычьих опционов на нефть выросли до рекордного уровня. Несмотря на локальное охлаждение во фьючерсах на нефть, в понедельник и вторник трейдеры резко нарастили свои позиции в опционах колл.
∙ Экспорт российской нефти вырос до максимума за год. За неделю, закончившуюся 14 апреля, поставки выросли до 3,95 млн баррелей в сутки. Об этом свидетельствуют данные отслеживания судов, собранные Bloomberg.
Природный газ
Фьючерсы на природный газ в США продолжают спуск в рамках сужающегося треугольника. Возможная поддержка — $1,64 за MMBtu.
Прогноз EIA по средней цене природного газа на II квартал — $2 за MMBtu.
Нидерландский фьючерс TTF вчера превысил $390 за тыс. кубометров. Сегодня наблюдается коррекция.
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