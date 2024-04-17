Нефть. Трейдеры делают ставку на бычьи опционы

Нефть все еще держится относительно высоко несмотря на тот факт, что индекс доллара DXY находится на 5-месячном максимуме. Причина — продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке. Другие факторы, оказывающие влияние на котировки — политика ОПЕК+, экономический рост в Китае и США, поставки со стороны стран, не входящих в ОПЕК+.