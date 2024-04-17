На новые стройки: льготную ипотеку хотят сохранить для владельцев жилищных вкладов

Банки предложили сохранить льготную ипотеку на новостройки для владельцев жилищных депозитов. А также освободить эти вклады от налога. Такие инициативы направил в Госдуму Национальный совет финансового рынка (НСФР). Законопроект о запуске нового продукта, с помощью которого россияне смогут накопить на недвижимость, уже прошел первое чтение. На рынке считают, что без предлагаемых льгот жилищные вклады не будут пользоваться популярностью. Зачем нужен этот инструмент и кому он будет выгоден — в материале «Известий».