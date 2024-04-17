На новые стройки: льготную ипотеку хотят сохранить для владельцев жилищных вкладов

Банки предложили сохранить льготную ипотеку на новостройки для владельцев жилищных депозитов. А также освободить эти вклады от налога. Такие инициативы направил в Госдуму Национальный совет финансового рынка (НСФР). Законопроект о запуске нового продукта, с помощью которого россияне смогут накопить на недвижимость, уже прошел первое чтение. На рынке считают, что без предлагаемых льгот жилищные вклады не будут пользоваться популярностью. Зачем нужен этот инструмент и кому он будет выгоден — в материале «Известий».
Льготы для держателей жилищных депозитов
Для владельцев жилищных вкладов предлагают сохранить возможность взять ипотеку на новостройки под 8% даже после окончания программы 1 июля 2024 года. Письмо с такой инициативой НСФР направил на имя главы комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолия Аксакова вместе с поправками к законопроекту о таких сбережениях, а также в ЦБ.
В регуляторе сообщили «Известиям», что получили документ и дадут ответ в установленном порядке.
В начале марта правительство дало положительный отзыв на законопроект о жилищных сбережениях, а в апреле его приняли в первом чтении. Новый инструмент — это целевой вклад для накопления денег на покупку жилья. Предполагается, что направить их можно будет только на погашение ссуды на недвижимость. Средства будут застрахованы на сумму до 10 млн рублей.
До внедрения жилищных вкладов на федеральном уровне механизм уже применялся в регионах РФ, но только в связке с льготным ипотечным кредитованием (например, в Башкирии), отметил глава НСФР Андрей Емелин. Именно перспектива получения займа с господдержкой поможет стимулировать будущего заемщика к накоплению.
— Сочетание жилищного вклада с льготной ипотекой — это наиболее жизнеспособная схема, — отметил Андрей Емелин.
Анатолий Аксаков сообщил «Известиям», что позитивно относится к инициативам НСФР. По его словам, внедрение нового инструмента следует простимулировать со стороны властей.
— Это будет формировать источники для экономики — у банков появится дополнительный ресурс, который они смогут использовать, чтобы выдавать «длинные деньги» на реализацию проектов, — пояснил депутат.
«Известия» направили запрос в Минфин, а также в крупнейшие банки.
Если сохранить льготную ипотеку для держателей жилищных вкладов, продукт гораздо быстрее наберет популярность, отметил независимый финансовый аналитик Борис Ушерович. Это особенно актуально, когда квартиру становится всё сложнее купить. Рыночные ставки колеблются на уровне 16−18%, уточнил эксперт. При этом программы с господдержкой собираются сворачивать: льготная ипотека на новостройки под 8% действует лишь до конца июня, а IТ-ипотека — до конца 2024 года.
— Предложение НСФР усилит интерес населения к этой программе, поскольку низкая ставка — основной фактор принятия решения для большинства, — отметила глава направления экспертной аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова.
В то же время интерес заемщиков к новой льготе может стать массовым, что потребует серьезных затрат бюджета на финансирование сниженной ставки по ипотечной госпрограмме, уточнила эксперт. Это противоречит концепции адресности, к которой планируется перейти после 1 июля.
Как предлагают повысить привлекательность жилищных вкладов
В НСФР также предложили освободить такие сбережения от налога на проценты по вкладам, следует из письма организации. Сбор в бюджет сокращает доходность депозитов на 0,5−0,7 п.п., оценила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. То есть инициатива НСФР может значительно сказаться на востребованности этого продукта.
Справка «Известий»
Россияне впервые заплатят налог на проценты по вкладам по итогам 2023 года. Под него попадают депозиты на сумму более 1 млн рублей с доходом больше необлагаемой базы — она рассчитывается в зависимости от величины ключевой ставки на конец года. Например, 1 декабря 2023 года она находилась на уровне 15%, поэтому налог заплатили только россияне с прибылью по вкладам свыше 150 тыс. рублей.
Помимо того, банки призвали снизить первоначальный взнос по ипотеке для держателей жилищных вкладов — до 10−15% вместо нынешних 30%, следует из письма НСФР. Также кредитные организации предложили увеличить минимальный срок действия такого депозита с одного до трех лет, что позволит создавать стабильные долгосрочные пассивы.
Инициативы НСФР по льготной ипотеке и отмене налога на вклады для держателей жилищных сбережений не отвергаются Минфином, уточнил «Известиям» депутат Анатолий Аксаков. По его словам, эта идея на данный момент находится в работе у ведомства.
При этом обязанность банка заключить ипотечный договор с держателем такого вклада следует отменить — это должно быть правом, считают в НСФР. В ином случае возникают потенциальные риски для финансовой системы, поскольку даже используя новый продукт заемщик может оказаться недобросовестным или неплатежеспособным.
Зачем нужны жилищные вклады
В пояснительной записке к законопроекту о жилищных сбережениях уточняется, что запуск продукта создаст механизм «выращивания» ипотечных заемщиков. Клиенты получат стимул для накопления средств на покупку недвижимости, а банки — возможность снизить риски при оформлении ипотеки и инвестиционный ресурс в виде длинных пассивов. Такие деньги нужны экономике, чтобы кредитные организации могли финансировать долгосрочные проекты.
Помимо того, банки смогут снизить издержки на выдачу займов, добавила главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова. Она пояснила: приток долгосрочных депозитов позволит уменьшить затраты на высоколиквидные активы для выполнения нормативов регулятора.
Изначально жилищные сбережения разрабатывались, чтобы банки смогли получить ликвидность от долгосрочных вкладов, подчеркнула Инна Солдатенкова из «Банки.ру». Приток «длинных денег» позволит им снижать ставку по ипотеке для таких заемщиков — по аналогии с уже существующими рыночными программами, где дисконт могут получить, например, зарплатные клиенты.
Всё это позволит стимулировать россиян к накоплению средств для первоначального взноса по ипотеке, резюмировала Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.