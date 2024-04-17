Глава ВТБ призвал «убить» SWIFT в расчетах

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин призвал полностью уйти от расчетов через международную систему SWIFT.
«Цифровые расчеты — неотъемлемая часть для того, чтобы обрести суверенитет, в том числе в международных расчетах. Хотя наши как бы противники тоже двигаются в этом [направлении]. SWIFT объявил, что они тоже будут проводить скоро цифровые расчеты через себя. Но нам SWIFT надо убивать в наших расчетах, надо полностью от него уходить, и наших друзей к этому тоже к этому привлекать», — заявил Костин на конференции Data Fusion 2024.
Банкир при этом подчеркнул, что ВТБ работает в рамках пилотного проекта по цифровому рублю, в том числе в области трансграничных расчетов.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что более 98% финансовых операций внутри России в настоящее время проходят через российский аналог SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений (СПФС).
Система передачи финансовых сообщений Банка России стала основным каналом обмена финансовой информацией при проведении внутрироссийских расчетов по корреспондентским счетам. По решению Банка России для снижения рисков с октября 2023 года все российские банки обязаны при обмене финансовой информацией по внутрироссийским операциям пользоваться СПФС или аналогичными российскими системами.