Глава ВТБ призвал «убить» SWIFT в расчетах

«Цифровые расчеты — неотъемлемая часть для того, чтобы обрести суверенитет, в том числе в международных расчетах. Хотя наши как бы противники тоже двигаются в этом [направлении]. SWIFT объявил, что они тоже будут проводить скоро цифровые расчеты через себя. Но нам SWIFT надо убивать в наших расчетах, надо полностью от него уходить, и наших друзей к этому тоже к этому привлекать», — заявил Костин на конференции Data Fusion 2024.