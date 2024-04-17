Цены на какао бьют новые рекорды и не сбавляют темпы роста

По мнению Шелтона, возможность для дальнейшего роста цен на фьючерсы, несомненно, есть. Особенно на контракты с ближайшим сроком истечения. Он пояснил, что трейдеры используют возможность приобретать по спотовым ставкам или по ближайшим фьючерсам для большего доступа к поставкам и исполнения обязательств перед кондитерскими фирмами. Экономист также отметил, что первые сообщения об уровне производства ниже ожидаемого говорят о том, что рост цен может продолжиться.