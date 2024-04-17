Цены на какао бьют новые рекорды и не сбавляют темпы роста

Майские фьючерсы на поставку какао-бобов, согласно данным ICE Futures, впервые достигли 11 тысяч долларов за тонну, превысив рекорд 1977 года в два раза. На торгах в понедельник по состоянию на 12:47 мск они поднялись до 11 068 долларов за тонну, а к 16:00 мск снизились до 10 671 доллара за тонну.
Причиной такого подорожания являются плохая погода, а также заболевания растений в ключевых странах Западной Африки, где выращивают большую часть какао-бобов. Так, согласно данным Bloomberg, идущий к главному производителю какао Кот-д’Ивуару урожай упал в текущем сезоне на 30% по сравнению с прошлым.
На рынках какао наблюдается усиление волатильности в связи с ростом маржинальных требований и уменьшением открытого интереса, что ведет к ценовым колебаниям. В течение ближайших трех месяцев фьючерсы на какао-бобы в Нью-Йорке могут подняться до 12 500 долларов за тонну, считают аналитики Citi Research. Они также отметили, что рост цен может стать причиной массовых банкротств в отрасли на протяжении следующих 6−12 месяцев.
Вместе с тем, ряд проблем со спросом может быть решен в случае ухода с рынка из-за дорогого сырья перерабатывающих заводов, полагает экономист Клифф Шелтон из компании AgAmerica. Он также добавил, что перспективы пострадавших от погоды и болезней урожаев пока неясны.
По мнению Шелтона, возможность для дальнейшего роста цен на фьючерсы, несомненно, есть. Особенно на контракты с ближайшим сроком истечения. Он пояснил, что трейдеры используют возможность приобретать по спотовым ставкам или по ближайшим фьючерсам для большего доступа к поставкам и исполнения обязательств перед кондитерскими фирмами. Экономист также отметил, что первые сообщения об уровне производства ниже ожидаемого говорят о том, что рост цен может продолжиться.
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