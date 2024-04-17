Банки выразили опасения из-за условий оплаты на Ozon и Wildberries

Зампред Промсвязьбанка Константин Басманов, выступая на этой же платежной конференции, обратил внимание, что маркетплейсы используют схемы оплаты с пониженной комиссией. «Маркетплейсы в СБП (Система быстрых платежей. — РБК) имеют маленькую комиссию, большой объем пополнения виртуальных карт через СБП [идет] бесплатно. Соответственно, очевидно целевой сценарий, который они внедряют, — пополни свою карту бесплатным переводом на Ozon или Wildberries и с этой картой внутри платежной системы — у них есть уже платежные лицензии — заплати сейлеру (продавцу. — РБК) на этом маркетплейсе с нулевой комиссией или с комиссией 0,3%», — описал процесс Басманов, добавив, что это приводит к исчезновению кешбэков у клиентов и к росту маржи маркетплейсов. Традиционно комиссии за эквайринг находятся в районе 1,2−2,2% в зависимости от типа карты или вида деятельности предприятия (оценка ЦБ на 2022 год).