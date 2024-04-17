Акции «Группы Позитив» впервые в истории подорожали до ₽3 тыс

Акционеры «Группы Позитив» утвердили выплату первой части дивидендов за первый квартал 2024 года в размере ₽47,3 на акцию. Кроме того, совет директоров компании рекомендовал к выплате дивиденды за 2023 год ₽47,33 на акцию, а также второй дивиденд за первый квартал 2024 года ₽4,56 на акцию.