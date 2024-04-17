Акции «Группы Позитив» впервые в истории подорожали до ₽3 тыс

Акции «Группы Позитив» (POSI), специализирующейся на разработке решений в области кибербезопасности, выросли на 0,69%, до ₽3 тыс., свидетельствуют данные Мосбиржи на 11:24 мск. Тем самым бумаги компании обновили исторический максимум. С начала 2024 года котировки выросли почти на 50%, 29 декабря 2023 года торги закрылись на отметке ₽2013,4.
Достигнув исторического максимума, котировки компании скорректировались и к 11:56 мск вышли в минус (-0,34%), торгуясь на уровне ₽2969,4 за бумагу.
По словам аналитика «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, коррекция в бумагах компании завершена и ралли перезапущено. Он связывает переоценку стоимости бизнеса «Группы Позитив» с высоким кредитным рейтингом компании, снижением прогнозного объема допэмиссии, дивидендной программой и выигрышным положением IТ-сектора на фоне ухода западных конкурентов. «Биржевой курс выше расчетного от аналитиков, но рынок живет именно ожиданиями и они пока достаточно позитивные», — говорит Зельцер.
Акционеры «Группы Позитив» утвердили выплату первой части дивидендов за первый квартал 2024 года в размере ₽47,3 на акцию. Кроме того, совет директоров компании рекомендовал к выплате дивиденды за 2023 год ₽47,33 на акцию, а также второй дивиденд за первый квартал 2024 года ₽4,56 на акцию.
Сегодня президент Владимир Путин проведет по видеосвязи совещание с правительством на тему внедрения отечественного программного обеспечения. На этом фоне повышенным интересом у инвесторов сегодня могут пользоваться акции компаний сектора, в частности «Группы Позитив», отмечали аналитики БКС.
Ранее аналитики «Газпром Инвестиций» повысили целевую цену акций «Группы Позитив» с ₽2750 до ₽3500 за бумагу и подтвердили рекомендацию «покупать». «Повышение целевой цены в первую очередь связано с уточненными параметрами программы мотивации, которые подразумевают менее значительные объемы допэмиссии по сравнению с начальным вариантом», — говорилось в отчете аналитиков. Эксперты также прогнозируют среднегодовой темп роста выручки и EBITDA до 2028 года около 50%, а свободного денежного потока — на уровне 100%.
В октябре прошлого года «Группа Позитив» сообщила, что планирует выпустить новые акции для мотивации сотрудников. Речь шла о допэмиссии на 25%. Это вызвало негативную реакцию со стороны рынка: бумаги компании отреагировали на новость падением.
Однако в марте 2024 года компания объявила, что устанавливает максимальную величину допэмиссии акций в размере 15% на каждый двукратный рост капитализации. При этом в 2024 году объем дополнительного выпуска акций составит 7,9%.
Бумаги «Группы Позитив» начали торговаться на Мосбирже в декабре 2021 года. Для выхода на биржу компания выбрала прямой листинг. Торги бумагами начались по цене ₽770 за акцию.