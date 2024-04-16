Власти ищут для угольной отрасли пути выхода из будущего кризиса

Комиссия Госсовета по энергетике считает, что угольная отрасль РФ стоит на пороге тяжелого кризиса, который приведет к убыткам в 450 млрд руб. по итогам года, перекрывающим заработок в 2020—2021 годах. Причина в падении цен, подорожании логистики и росте расходов на обслуживание кредитов. Для поддержки отрасли предлагается отменить экспортную пошлину или ввести цену отсечения, ниже которой она не применяется, а также вернуть льготы и дать новые скидки к тарифам ОАО РЖД. Минфин, по данным «Ъ», против цены отсечения. Аналитики считают, что цены на энергоуголь выше предложенного уровня не поднимутся.