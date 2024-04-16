Власти ищут для угольной отрасли пути выхода из будущего кризиса

Комиссия Госсовета по энергетике рекомендовала правительству отменить курсовую экспортную пошлину на уголь или ввести цену отсечения, ниже которой пошлина перестает действовать, следует из протокола заседания (есть у «Ъ»). Цена отсечения предлагается на уровне $114 на тонну для Дальнего Востока, $106 — для Северо-Запада и $111 — для Юга. Для коксующегося угля показатели составляют $172, $167 и $165 соответственно, для антрацита и энергетического концентрата PCI — $141, $137 и $137. По данным «Ъ», Минфин против этой меры.
Также Госсовет считает нужным отменить применение индекса на австралийский премиальный коксующийся уголь SGX TSI FOB Australian Premium Coking Coal ОТС при расчете НДПИ на коксующийся уголь и вернуть действовавший до 1 января 2022 года порядок расчета НДПИ (без привязки к мировым бенчмаркам). В Минфине «Ъ» сообщили, что предложения комиссии поступили в министерство и находятся на рассмотрении.
ОАО РЖД комиссия предлагает довезти объемы экспортного угля на восток в рамках соглашений с угольными регионами и увеличить перевозки в восточном направлении, а также заключить объемные соглашения по вывозу на юг и северо-запад.
Также ОАО РЖД рекомендуется именно вернуть принципиально меняющие экономику перевозок угля из центра материка льготные коэффициенты за дальность, отмененные в середине 2022 года, и предоставлять скидки в объеме до 12,8%. Монополия и в докризисной экономике делала это крайне неохотно и только в обмен на гарантии объемов.
В ОАО РЖД «Ъ» заверили, что «системно работают над выполнением поставленных руководством страны задач, в том числе новых, оперативно возникающих и влияющих на ранее согласованные планы». По итогам первого квартала, говорят в монополии, общее выполнение соглашений с угледобывающими регионами обеспечено с отклонениями менее 1,5%. «Совместно с регионами отдельные отклонения от намеченных ранее планов будут рассмотрены, и по ним будут приняты сбалансированные решения по срокам восполнения с учетом реализации всех поступающих задач, обладающих повышенным приоритетом», — добавили в ОАО РЖД.
Между тем, согласно протоколу, замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников заявил, что министерство наблюдает «предпосылки развития тяжелого кризиса в угольной промышленности», особенно по итогам первого квартала 2024 года.
Если в четвертом квартале 2023 года убытки отрасли составили 13 млрд руб., то в первом квартале 2024 года, по предварительным оценкам, они достигнут 40−50 млрд руб. Если не принимать мер, то годовой отрицательный денежный поток по угольной отрасли достигнет 450 млрд руб., что вдвое больше, чем компании заработали в 2020 и 2021 годах, говорится в протоколе.
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на заседании сообщил, что себестоимость угля выросла на 30%, так как увеличились затраты на импортное оборудование, тарифы на железнодорожные перевозки, стоимость аренды вагонов, перевалки в портах, фрахта и страховки морских судов, расходы по кредитным процентам из-за роста ключевой ставки Банка России. Китай вернул импортные пошлины.
Ситуацию усугубило введение экспортной таможенной пошлины. «Дополнительное обложение убыточных операций экспортной таможенной пошлиной в условиях развивающегося системного кризиса для угольной отрасли абсолютно неприемлемо и разрушительно», — говорится в протоколе.
Главный стратег инвестиционной компании «Вектор икс» Максим Худалов полагает, что «цены по энергоуглям в этом году, вероятно, не поднимутся выше предложенной в качестве уровня отсечения». Премиальные марки коксующихся углей имеют шанс преодолеть планки, полагает эксперт. «Думаю, что угольное лобби донесет до Минфина свою позицию, поскольку исполнение экспортной пошлины для энергетического угля на южном и северо-западном направлении приводит к обвалу экспорта», — считает господин Худалов. По его мнению, в конечном итоге это грозит серьезными проблемами в отрасли без значимого вклада в уплату пошлин.