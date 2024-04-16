Ставок больше нет: Минфин выступил за завершение IT-ипотеки и программы под 8% в срок

Минфин поддерживает завершение всех программ льготной ипотеки, кроме семейной, в ранее обозначенные сроки. Об этом «Известиям» рассказал директор департамента финполитики Минфина Алексей Яковлев. Госпрограмма для IT-специалистов должна закончиться в конце 2024-го, а на новостройки под 8% — в июне этого года. Сейчас более 90% кредитов на первичке выдаются по льготным условиям — долю следует сократить до 25%, считают в Минфине. Участники рынка выступили за адресное продление программ, например, на определенные регионы или категории населения. Сейчас двузначная ключевая ставка фактически не позволяет россиянам оформлять жилищные ссуды.