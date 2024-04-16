Санкциями по металлу: российские никель и алюминий обходят Лондон и Чикаго

Лондонская биржа LME в своем заявлении, комментируя санкции, отметила возможность появления неопределенности на рынке. Цена никеля с утра с первых минут в первый день торгов после введения санкций поднялась на 9%. Алюминий подорожал на 9,4%. Трейдеры так реагируют на ожидаемые серьезные сбои в цепочке поставок.
Россия — один из крупнейших в мире производителей цветных металлов. Доля страны в мировых поставках никеля достигает 6%, алюминия — 5%, меди — 4%.
Это удар по биржам
Запрет на российские поставки алюминия, никеля и меди в США и Великобританию не мешает России продавать свои металлы покупателям за пределами США или Великобритании, пояснили опрошенные эксперты.
Последствия санкций для России остаются минимальными. Китай покупает более 50% всех зарубежных российских поставок этих металлов. Часть рынка оттянула на себя Шанхайская фьючерсная биржа.
Великобритания и США также подготовились к этому решению политиков и отказались от поставок цветных металлов из РФ в 2023 году. Остальным зарубежным покупателям алюминия, меди и никеля придется перестраивать логистику поставок: с 2022 года перестроили поставки и российские производители — «Норникель», один из крупнейших в мире производителей никеля, меди, и «Русал», один из ключевых поставщиков алюминия в мире.
«Объявленные действия не влияют на поставки “Русала” ввиду глобальных логистических решений компании, доступ к банковской системе, в целом производство и системы качества не затронуты», — заявили в российской компании.
Но санкции снижают роль LME для ценообразования на мировых рынках. Цены этой биржи используются в качестве ориентира и упоминаются в огромном количестве контрактов по всему миру. Запасы Лондонской товарной биржи зависели на 90% от российского никеля, 60% — от меди и 36% от алюминия. Биржевые запасы необходимы для надежности сделок, отмечают эксперты.
«Предыдущие санкции не мешали биржам принимать российский металл на авторизованные склады — сейчас российский металл может поступать контрагентам через внебиржевые, в том числе двусторонние контракты,» — напомнил Дмитрий Казаков, старший аналитик «БКС Мир инвестиций».
Производители могут мало использовать склады LME, но их контрагенты — трейдеры — вполне себе могли раньше, сейчас — нет.
«Ущерб оценить сложно — будет зависеть от комбинации возможного дисконта на металл из РФ и реакции роста цен на металлы по причине выпадения металлов из цепочек поставок», — пояснил Дмитрий Казаков.
По его мнению, в какой-то степени пострадает LME и клиенты, которые раньше через площадку покупали российский металл. Бирже нужно будет в какой-то момент замещать российский металл другим, если будет цель поддержания достаточного уровня запасов на складах биржи и ликвидность металлов для клиентов.
Цены будут расти
«С учетом возможного дефицита цветных металлов после субботнего введения запрета на импорт никеля и алюминия, меди из России, цены могут еще существенно вырасти», — полагает начальник аналитического отдела ИК «РИКОМ-Траст», к.э.н. Олег Абелев.
По его мнению, две крупнейшие биржи металлов — лондонская и чикагская могут столкнуться с тем, что покупатели поставочных фьючерсы на эти металлы в итоге не получат товар, возможен дефицит поставок.
«И риск непоставки будет расти, — отметил он. — Понятно, что есть другие поставщики — Австралия, Канада, страны Африки. Но сразу найти нужный замещающий объем, который шел из России, сложно и это потребует времени».
Инвесторы понимают, что с учетом геополитической премии и ростом напряженности на Ближнем Востоке и на Украине растут цены на золото и на нефть. К этому росту теперь добавляется фактор риска дефицита поставок из-за введения нового запрета. «Поэтому цены могут увеличиться и значительно», — прогнозирует эксперт.
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