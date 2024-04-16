Санкциями по металлу: российские никель и алюминий обходят Лондон и Чикаго

Великобритания и США также подготовились к этому решению политиков и отказались от поставок цветных металлов из РФ в 2023 году. Остальным зарубежным покупателям алюминия, меди и никеля придется перестраивать логистику поставок: с 2022 года перестроили поставки и российские производители — «Норникель», один из крупнейших в мире производителей никеля, меди, и «Русал», один из ключевых поставщиков алюминия в мире.