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Санкциями по металлу: российские никель и алюминий обходят Лондон и Чикаго

Цены на алюминий и никель на Лондонской бирже металлов (LME) подскочили после объявления о новых санкциях против российского металлургического сектора. Насколько еще могут вырасти мировые цены на алюминий и никель и кто пострадает из-за санкций, рассказали Финансам Mail.ru эксперты.

Источник: Freepik

Лондонская биржа LME в своем заявлении, комментируя санкции, отметила возможность появления неопределенности на рынке. Цена никеля с утра с первых минут в первый день торгов после введения санкций поднялась на 9%. Алюминий подорожал на 9,4%. Трейдеры так реагируют на ожидаемые серьезные сбои в цепочке поставок.

Россия — один из крупнейших в мире производителей цветных металлов. Доля страны в мировых поставках никеля достигает 6%, алюминия — 5%, меди — 4%.

Это удар по биржам

Запрет на российские поставки алюминия, никеля и меди в США и Великобританию не мешает России продавать свои металлы покупателям за пределами США или Великобритании, пояснили опрошенные эксперты.

Также запрет не ограничивает большую часть мировой торговли металлами, которая организована напрямую по контрактам между горнодобывающими компаниями, трейдерами, а не через биржу.

Последствия санкций для России остаются минимальными. Китай покупает более 50% всех зарубежных российских поставок этих металлов. Часть рынка оттянула на себя Шанхайская фьючерсная биржа.

Великобритания и США также подготовились к этому решению политиков и отказались от поставок цветных металлов из РФ в 2023 году. Остальным зарубежным покупателям алюминия, меди и никеля придется перестраивать логистику поставок: с 2022 года перестроили поставки и российские производители — «Норникель», один из крупнейших в мире производителей никеля, меди, и «Русал», один из ключевых поставщиков алюминия в мире.

«Объявленные действия не влияют на поставки “Русала” ввиду глобальных логистических решений компании, доступ к банковской системе, в целом производство и системы качества не затронуты», — заявили в российской компании.

Но санкции снижают роль LME для ценообразования на мировых рынках. Цены этой биржи используются в качестве ориентира и упоминаются в огромном количестве контрактов по всему миру. Запасы Лондонской товарной биржи зависели на 90% от российского никеля, 60% — от меди и 36% от алюминия. Биржевые запасы необходимы для надежности сделок, отмечают эксперты.

«Предыдущие санкции не мешали биржам принимать российский металл на авторизованные склады — сейчас российский металл может поступать контрагентам через внебиржевые, в том числе двусторонние контракты,» — напомнил Дмитрий Казаков, старший аналитик «БКС Мир инвестиций».

Производители могут мало использовать склады LME, но их контрагенты — трейдеры — вполне себе могли раньше, сейчас — нет.

«Ущерб оценить сложно — будет зависеть от комбинации возможного дисконта на металл из РФ и реакции роста цен на металлы по причине выпадения металлов из цепочек поставок», — пояснил Дмитрий Казаков.

По его мнению, в какой-то степени пострадает LME и клиенты, которые раньше через площадку покупали российский металл. Бирже нужно будет в какой-то момент замещать российский металл другим, если будет цель поддержания достаточного уровня запасов на складах биржи и ликвидность металлов для клиентов.

Цены будут расти

«С учетом возможного дефицита цветных металлов после субботнего введения запрета на импорт никеля и алюминия, меди из России, цены могут еще существенно вырасти», — полагает начальник аналитического отдела ИК «РИКОМ-Траст», к.э.н. Олег Абелев.

По его мнению, две крупнейшие биржи металлов — лондонская и чикагская могут столкнуться с тем, что покупатели поставочных фьючерсы на эти металлы в итоге не получат товар, возможен дефицит поставок.

«И риск непоставки будет расти, — отметил он. — Понятно, что есть другие поставщики — Австралия, Канада, страны Африки. Но сразу найти нужный замещающий объем, который шел из России, сложно и это потребует времени».

Инвесторы понимают, что с учетом геополитической премии и ростом напряженности на Ближнем Востоке и на Украине растут цены на золото и на нефть. К этому росту теперь добавляется фактор риска дефицита поставок из-за введения нового запрета. «Поэтому цены могут увеличиться и значительно», — прогнозирует эксперт.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».