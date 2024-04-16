Нефть. США расширяют санкции против Ирана

Нефть
Нефть марки Brent консолидируется в диапазоне $88,7−90,8 за баррель. $90,8 — уровень сопротивления, пробой которого чреват походом к $96 за баррель.
Зона поддержки — $88,5−88,7. На этих отметках пролегает как 20-дневная скользящая средняя (EMA20), так и линия молодого тренда.
Черное золото держится на достаточно высоком уровне, несмотря на продолжающийся рост индекса доллара DXY. Ситуация довольно необычная. Связана она с тем, что рынок закладывает в цену нефти премию за геополитический риск (около $5 за баррель).
В данный момент внимание трейдеров приковано к конфликту между Израилем и Ираном. Другие факторы, оказывающие поддержку нефти, — сокращение добычи ОПЕК+, рост экономики Китая, признаки роста спроса со стороны США. Давление на котировки оказывает рост добычи со стороны стран, не входящих в ОПЕК+.
Новостной фон
∙ Палата представителей США приняла закон, направленный на противодействие покупке Китаем иранской сырой нефти. Данное решение было принято в ответ на военные действия Ирана против Израиля.
∙ Администрации Байдена, вероятно, придется высвободить значительные объемы нефти из чрезвычайных резервов страны, чтобы противостоять скачку цен на бензин во время летнего автомобильного сезона и противостоять разгону инфляции.
∙ Усиление атак украинских дронов на российские НПЗ не приведет к резкому расширению экспорта сырой нефти — к такому выводу пришли аналитики Bloomberg. Причины — ограниченные мощности российских портов, политические приоритеты и обязательства перед ОПЕК+.
∙ Нигерия выпустила новые правила, согласно которым все производители нефти будут обязаны продавать больше нефти местным НПЗ. Нефтяные компании смогут экспортировать сырую нефть только после того, как выполнят свои обязательства по поставкам на внутреннем рынке.
Природный газ
Фьючерсы на природный газ в США продолжают спуск в рамках сужающегося треугольника. Возможная поддержка — $1,64 за MMBtu.
Прогноз EIA по средней цене природного газа на II квартал — $2 за MMBtu.
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