«Мать и дитя» получила официальное согласие Кипра на переезд в Россию

Глобальные депозитарные расписки компании были допущены к торгам на Лондонской фондовой бирже с 12 октября 2012 года. 9 ноября 2020 года они начали торговаться и на Мосбирже в российских рублях под тикером MDMG. 23 мая 2023 года в связи с длительной приостановкой торгов ГДР компании на Лондонской фондовой бирже (LSE) и невозможностью инвесторов торговать ценными бумагами компания приняла решение прекратить листинг ГДР. Доступ ГДР компании к торгам на Лондонской бирже был приостановлен 22 июня 2023 года. Торги ГДР компании продолжились на регулируемом рынке Московской биржи.