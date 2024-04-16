«Мать и дитя» получила официальное согласие Кипра на переезд в Россию

Группа компаний MD Medical (MDMG), которая управляет сетью клиник «Мать и дитя», получила официальное согласие регистратора Кипра на редомициляцию в специальный административный район (САР) на острове Октябрьском Калининградской области. Об этом сообщается на сайте компании.
Компания представила комплект документов на регистрацию в САР как МКПАО «МД Медикал Груп» — международной компании публичного акционерного общества «МД Медикал Груп Инвестментс».
Ориентировочный срок процесса, включая государственную регистрацию МКПАО в России, составит 35 рабочих дней, сообщили в MD Medical. После регистрации ГДР MD Medical на Мосбирже будут сконвертированы в акции МКПАО.
Рынок позитивно отреагировал на новость. По состоянию на 13:28 мск расписки «Мать и дитя» подорожали на Мосбирже на 0,62%, до отметки ₽1042,2 за бумагу.
После переезда компания планирует вернуться к выплате дивидендов. «Мы находимся на завершающем этапе процесса редомициляции компании в Российскую Федерацию и рассчитываем завершить этот процесс в начале второго квартала 2024 года. Это позволит нам возобновить выплату дивидендов согласно новой дивидендной политике до 100% чистой прибыли компании, включая накопленную за прошедшие отчетные периоды» — отмечал в феврале генеральный директор MD Medical Group Марк Курцер.
В декабре 2023 года совет директоров компании утвердил дивидендную политику, которая предусматривает возможность распределения на дивиденды до 100% чистой прибыли по МСФО, в том числе накопленной. «Мать и дитя» не выплачивала дивиденды за вторую половину 2021 года и за вторую половину 2022 года. Дивиденды по итогам первых шести месяцев 2022 года акционеры получили.
По оценке экспертов SberCIB, в 2024—2028 годах MD Medical Group сможет обеспечить двузначную доходность 13−20%.
Акционеры сети клиник «Мать и дитя» одобрили редомициляцию с Кипра в Россию на остров Октябрьский в конце августа 2023 года. В начале октября компания сообщила, что планирует получить первичный листинг на Мосбирже. А в начале ноября «Мать и дитя» получила статус первичного листинга на Московской бирже.
Глобальные депозитарные расписки компании были допущены к торгам на Лондонской фондовой бирже с 12 октября 2012 года. 9 ноября 2020 года они начали торговаться и на Мосбирже в российских рублях под тикером MDMG. 23 мая 2023 года в связи с длительной приостановкой торгов ГДР компании на Лондонской фондовой бирже (LSE) и невозможностью инвесторов торговать ценными бумагами компания приняла решение прекратить листинг ГДР. Доступ ГДР компании к торгам на Лондонской бирже был приостановлен 22 июня 2023 года. Торги ГДР компании продолжились на регулируемом рынке Московской биржи.
«Мать и дитя» — крупный игрок на российском рынке частных медицинских услуг. Компания объединяет 53 медицинских учреждения в 32 городах России. В 2022 году выручка ГК «MD Medical» составила ₽25,2 млрд, EBITDA — ₽7,9 млрд.