ФАС возбудила дело против «Альфа-Банка» из-за рекламы ипотеки

«В рекламе утверждалось, что ставка по ипотеке составляет 5,6%, а лимит при покупке квартиры в новостройке — до 30 млн рублей. Однако другие существенные условия, такие как срок, рамки процентной ставки и наличие первоначального взноса не были указаны», — сообщили aif.ru в пресс-службе ФАС.