ФАС возбудила дело против «Альфа-Банка» из-за рекламы ипотеки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против «Альфа-Банка» по признакам нарушений в рекламе ипотеки на радио. Антимонопольщики получили жалобы на то, что в рекламе не были указаны существенные условия, которые влияют на стоимость кредита.
«В рекламе утверждалось, что ставка по ипотеке составляет 5,6%, а лимит при покупке квартиры в новостройке — до 30 млн рублей. Однако другие существенные условия, такие как срок, рамки процентной ставки и наличие первоначального взноса не были указаны», — сообщили aif.ru в пресс-службе ФАС.
Кроме того, «Альфа-Банк» утверждал в своей рекламе, что его ипотека — «лучшая в России», без указания объективных критериев сравнения услуги. ФАС России оценит работу банка на предмет нарушения рекламного законодательства. В случае установления вины организации грозит штраф.
Ранее служба уже возбудила в отношении «Альфа-Банк» дела за нарушения в рекламе ипотеки, потребкредита, кредитной и дебетовой карты, а также за указание в рекламе недостоверных сведений о комиссии за эквайринг. Как сообщал aif.ru, по результатам проверок банк получил два штрафа.