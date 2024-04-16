«Ашан» опроверг слухи об уходе с российского рынка

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Ретейлер «Ашан» опровергает слухи об уходе с российского рынка, компания продолжает свою работу в России и планирует развитие в стране, говорится в сообщении ретейлера.
«Ашан ритейл Россия» в очередной раз подтверждает свое решение продолжать работать на российском рынке. <…> «Ашан ритейл Россия» подтверждает, что не планирует пересматривать стратегию и организацию работы в России и продолжает реализацию поставленных целей. Компания не только не закрывается, но и более того планирует развитие ряда направлений для расширения сферы деятельности и увеличения прибыли", — сообщает компания.
Соответствующее заявление «Ашан» сделал на фоне недавних новостей о сделках на рынке недвижимости. Ранее стало известно, что французская компания Ceetrus, входящая в группу Auchan Holding, закрыла сделку по продаже российских активов. Согласно данным ЕГРЮЛ, с 12 апреля 2024 года новым собственником стала компания «Торговые галереи».