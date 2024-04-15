В Кремле прокомментировали запрет США на ввоз алюминия и никеля из РФ

По его словам, любые санкции — это обоюдоострое оружие, Москва считает такие действия незаконными.
«И они будут абсолютно так же бить по интересам тех, кто эти санкции вводит. Сейчас мы видим, что определенная дестабилизация цен произошла на рынке в этом сегменте», — отметил Песков.
Напомним, Вашингтон ввел запрет на импорт алюминия, меди и никеля из Российской Федерации. Позднее Великобритания присоединилась к санкциям Соединенных Штатов против России в отношении торговли металлами.
Глава МИД Джереми Хант назвал данное решение «решительным шагом». Он утверждает, что эта мера «лишит российский оборонно-промышленный комплекс финансирования». Новые ограничительные меры не распространяются на титан и металлы платиновой группы.