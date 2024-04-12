США и Британия запретили импорт алюминия, меди и никеля из России

Информация о новых ограничениях опубликована на сайте министерства, однако некоторое время ссылка не работала. В решении говорится, что импорт и ввоз в США алюминия, меди и никеля российского происхождения запрещается «за рядом исключений, предусмотренных законом», и при наличии лицензии или другого разрешения Управления по контролю за иностранными активами Минфина США. Ограничение не распространяется на металлы, добытые до 13 апреля 2024 года.