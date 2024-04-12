США и Британия запретили импорт алюминия, меди и никеля из России

Информация о новых ограничениях опубликована на сайте министерства, однако некоторое время ссылка не работала. В решении говорится, что импорт и ввоз в США алюминия, меди и никеля российского происхождения запрещается «за рядом исключений, предусмотренных законом», и при наличии лицензии или другого разрешения Управления по контролю за иностранными активами Минфина США. Ограничение не распространяется на металлы, добытые до 13 апреля 2024 года.
Эмбарго также распространяется на определенные услуги по приобретению металлов, включая на услуги глобальных бирж. «Американские глобальные биржи металлов не должны принимать алюминий, медь или никель российского происхождения, которые были произведены 13 апреля 2024 года или после этой даты», — говорится в материалах Минфина США.
В ответах на вопросы Минфин уточняет, что под термином «происхождение из РФ» подразумевается любой товар, происходящий из России, в том числе «существенно преобразованный в товар иностранного производства».
Новость дополняется.