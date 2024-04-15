США ввели новые санкции против российских металлов

Внешний фон утром понедельника можно назвать неоднозначным. Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились падением трех основных индексов примерно на 1,5%, которые опустились к многонедельным минимумам, оставшись неудовлетворены квартальными результатами банковских гигантов JPMorgan, Wells Fargo, BlackRock и Citigroup по части процентных доходов и прогнозов. Прибыль и выручка банков при этом превысили ожидания рынков.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют около 0,5% после обновления очередных пиков с октября 2023 года в пятницу (92,14 долл и 87,60 долл соответственно), от которых котировки, впрочем, быстро отступили вниз. В субботу Иран атаковал Израиль, но на данный момент расширения конфликта в регионе не произошло, что способствует фиксации прибыли в нефти. В ближайшие дни участники продолжат ждать геополитических и экономических новостей.
Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу выросли на 0,5% и 0,3% соответственно. Рублевый индикатор поднялся до очередного максимума с февраля 2022 года 3464 пункта, сохраняя курс на район 3500 пунктов во многом благодаря ралли в секторе металлургии. Долларовый РТС превысил 1160 пунктов с ближайшим сопротивлением 1180 пунктов.
Рубль утром на Мосбирже ослабевает в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 93,60 ₽, 99,80 ₽ и 12,88 ₽ соответственно. Российская валюта начинает новую неделю недалеко от годовых минимумов 93,93 ₽, 101,69 ₽ и 12,94 ₽ соответственно.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может не показать значительных изменений и будет отыгрывать в том числе новые американские санкции против металлов и РФ, которые могут негативно повлиять прежде всего на РУСАЛ, Эн+ Групп и Норникель. В понедельник цены на алюминий, медь и никель подскочили, но указанные компании столкнутся со сложностями в реализации своей продукции за рубежом и продолжат переориентировать поставки в азиатский регион. В остальном в РФ в ближайшие дни продолжат ждать дивидендных новостей.
События дня:
- встречи МВФ (12.00 мск)
- промышленное производство еврозоны в феврале (12.00 мск)
- розничные продажи США в марте (15.30 мск)
- производственные заказы США в феврале (17.00 мск)
- совет директоров Акрона обсудит дивиденды за 2023 год
- квартальные результаты Goldman Sachs
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