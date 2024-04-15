США ввели новые санкции против российских металлов

В начале торгового дня российский фондовый рынок может не показать значительных изменений и будет отыгрывать в том числе новые американские санкции против металлов и РФ, которые могут негативно повлиять прежде всего на РУСАЛ, Эн+ Групп и Норникель. В понедельник цены на алюминий, медь и никель подскочили, но указанные компании столкнутся со сложностями в реализации своей продукции за рубежом и продолжат переориентировать поставки в азиатский регион. В остальном в РФ в ближайшие дни продолжат ждать дивидендных новостей.