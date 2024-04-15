«Селигдар» в 2023 году получил 10,9 млрд рублей убытка по МСФО против прибыли в 2022 году

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Полиметаллический холдинг «Селигдар» по итогам 2023 года получил по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) 10,9 млрд рублей чистого убытка, приходящегося на акционеров, против прибыли в 2022 году, говорится в отчете компании.
При этом выручка компании от реализации за отчетный период выросла в 1,6 раз, до 56 млрд рублей. Показатель банковская EBITDA компании за отчетный период увеличился на 57%, до 21,2 млрд рублей.
«В 2023 году реализация золота осуществлялась на внутреннем и внешнем рынках. Покупателями золота выступали банки, аффинажные заводы, торговые компании, часть золота реализована на торговой площадке на Московской бирже», — отмечается в отчетности компании.
Реализация концентратов компанией в 2023 году осуществлялась на территории РФ и на экспорт. Объем экспортной выручки составил 45% в 2023 году (43% в 2022 году).
В 2023 году «Селигдар» выплатил налог на сверхприбыль в размере 182 млн руб., воспользовавшись правом снизить выплату за счет уплаты обеспечительного платежа.
«Селигдар» — одна из крупнейших компаний в России по запасам золота и олова с активами в Якутии, Оренбургской области, Алтайском крае, Бурятии, Хабаровском крае и Чукотке.