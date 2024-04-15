С чувством и долгом: число внесудебных банкротств выросло в пять раз

Число внесудебных банкротств в январе-марте этого года выросло в пять раз по сравнению с тем же кварталом прошлого — процедуру запустили 12,6 тыс. человек. Это следует из данных «Федресурса». Такая динамика — результат смягчения критериев: с конца 2023-го признать себя несостоятельными через МФЦ могут люди с долгом от 25 тыс. до 1 млн рублей, а также к процедуре допустили пенсионеров и получателей соцпособий. Благодаря изменениям внесудебным банкротством воспользовались те граждане, кто действительно в этом нуждался, подчеркнули в Минэке. Есть ли в этом риски для финансовой стабильности страны — в материале «Известий».
Сколько россиян обанкротилось с начала 2024 года
В первые три месяца 2024 года процедура внесудебного банкротства начата в отношении 12,6 тыс. человек, зафиксировано в данных «Федресурса» (есть у «Известий»). Эти цифры оказались в пять раз больше, чем показатели января-марта прошлого года.
При этом более половины из этих дел пришлось на пенсионеров, уточнили там. Среди регионов по общему числу дел по избавлению от долгов без суда лидируют Краснодарский и Алтайский края, а также Свердловская, Челябинская и Омская области.
Справка «Известий»
В России существуют два механизма банкротства физлиц — внесудебный и судебный. Первая схема бесплатная и запускается через МФЦ. С ноября 2023 года к этому механизму допущены люди с долгами от 25 тыс. до 1 млн рублей (до этого было от 50 тыс. до 500 тыс. рублей), а также пенсионеры и получатели соцпособий. Вторая позволяет гражданам признать себя несостоятельными через суд при наличии долга свыше 500 тыс. рублей. Эта процедура платная. Прибегнуть к банкротству граждане могут один раз в пять лет.
По судебной процедуре в январе-марте этого года банкротами признаны почти 90 тыс. человек, включая индивидуальных предпринимателей, говорится в материалах «Федресурса». Их число увеличилось лишь на 18% по сравнению с цифрами аналогичного периода прошлого года.
Темпы роста несостоятельности через суд значительно замедлились, отметили в «Федресурсе». Для сравнения: в I квартале 2023-го рост был на 40% к такому же периоду 2022 года. По итогам первых трех месяцев 2024-го рейтинг граждан-банкротов в абсолютном выражении возглавили:
- Краснодарский край (4,7 тыс.),
- Московская область (4,6 тыс.),
- Москва (4 тыс.),
- Свердловская область (3,4 тыс.),
- Башкортостан (2,8 тыс.).
Основную часть процедур несостоятельности (97%) по-прежнему инициируют сами физические лица, оставшиеся — конкурсные кредиторы и ФНС, отмечается в материалах.
Всего за период существования процедуры судебного банкротства (с октября 2015 года по март 2024-го) несостоятельными стали почти 1,2 млн граждан, рассказали в «Федресурсе».
В чем причины роста числа внесудебных банкротов
Сразу после расширения критериев доступа процедурой внесудебного банкротства стали активно пользоваться новые категории граждан, в частности пенсионеры, объясняет причины роста руководитель «Федресурса» Алексей Юхнин. Он подчеркнул: бесплатное освобождение от непосильного долга имеет высокую социальную значимость для наименее защищенных слоев населения. С учетом этого можно говорить об успехе изменений.
— Пока внесудебное банкротство — совсем молодой институт, поэтому темпы роста будут сохраняться высокими. Новые категории граждан, которым стала доступна процедура, будут активно пользоваться ее возможностями, — уверен он.
В то же время, как отметил Алексей Юхнин, темпы роста числа судебных процедур снижаются, в том числе благодаря развитию альтернативной схемы (через МФЦ). Однако, по его словам, прирост абсолютного числа судебных банкротств граждан всё еще на высоком уровне.
Наблюдаемая статистика во внесудебной процедуре говорит о положительном эффекте внесенных законодательных изменений, заявили «Известиям» и в Минэке. Там добавили: весь прошлый год в ведомстве работали над тем, чтобы допустить к механизму социально важные категории граждан — пенсионеров, людей, получающих пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, а также россиян с длительным исполнительным производством, уже потерявшим всякую надежду.
Более того, благодаря качественному информированию в МФЦ приходит именно целевая аудитория граждан, для которых изначально и создавалась бесплатная процедура, резюмировали в Минэке.
Как считает председатель совета союза арбитражных управляющих «Национальный центр реструктуризации и банкротства» Валерия Герасименко, популярность механизма по избавлению от долгов без вмешательства судов будет только возрастать в ближайшие годы. Однако гражданам следует помнить, что у нее есть последствия. Ухудшается кредитная история, человеку становится значительно сложнее получить кредит в банке, а также три года нельзя занимать руководящие должности.
К чему может привести рост банкротств без суда
«Известия» обратились в крупные бюро кредитных историй (БКИ) с просьбой оценить число должников, которые потенциально могут претендовать на внесудебный механизм. Количество просроченных договоров (более трех месяцев) — 26 млн, что на 15% превышает показатели прошлого года, рассказал генеральный директор «Скоринг Бюро» Олег Лагутин. По его словам, средний объем такой задолженности немногим превышает 50 тыс. рублей.
— Безусловно, у потребителя может быть несколько подобных договоров. Однако у крайне незначительного числа заемщиков общая сумма просроченной более 90 дней задолженности будет превышать законодательно установленный в ноябре прошлого года порог в 1 млн, — считает Олег Лагутин.
Сейчас у порядка 8 млн заемщиков есть совокупный долг более 25 тыс. рублей и просрочка свыше 90 дней, отметил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков. Это примерно 17% от общего количества заемщиков с действующими кредитными обязательствами, рассказал он.
В то же время из кредитных историй должников видно, что растет число банкротств, поделился Алексей Волков из НБКИ. Он отметил: доля несостоятельности среди заемщиков с заметными проблемами по обслуживанию долга уже превысила 13%. Это существенное давление на сектор розничного кредитования.
При этом, по словам Алексея Юхнина из «Федресурса», цифра в 1 млн реальных дефолтов за почти девять лет существования процедуры значительно ниже по сравнению с теми несколькими миллионами потенциальных банкротов, определяемых по критериям подсчета БКИ. То есть потенциал роста показателей несостоятельности еще достаточно большой.