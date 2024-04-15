С чувством и долгом: число внесудебных банкротств выросло в пять раз

Число внесудебных банкротств в январе-марте этого года выросло в пять раз по сравнению с тем же кварталом прошлого — процедуру запустили 12,6 тыс. человек. Это следует из данных «Федресурса». Такая динамика — результат смягчения критериев: с конца 2023-го признать себя несостоятельными через МФЦ могут люди с долгом от 25 тыс. до 1 млн рублей, а также к процедуре допустили пенсионеров и получателей соцпособий. Благодаря изменениям внесудебным банкротством воспользовались те граждане, кто действительно в этом нуждался, подчеркнули в Минэке. Есть ли в этом риски для финансовой стабильности страны — в материале «Известий».