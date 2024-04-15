«Русал» оценил последствия санкций США

Еще одна опасность заключается в риске самосанкций со стороны основных клиентов «Русала», который усугубляется нежеланием трейдеров и финансовых институтов работать с российским металлом в системе LME. «Более того, агрессивные попытки США принудить третьи страны, такие как Турция и Китай, к разрыву связей с Россией еще больше усложняют ситуацию. Это представляет собой прямую угрозу нашей цепочке поставок, особенно учитывая взаимосвязанный характер глобальных производственных сетей», — говорит собеседник. Отсутствие надежного механизма отслеживания металла в дорогостоящих продуктах может привести к тому, что переработчики вовсе откажутся от закупок российского металла, считает собеседник «Ъ». В таком случае «Русал» будет вынужден перенаправить часть алюминия на склады, которые уже сейчас почти заполнены. Это, в свою очередь, приведет к увеличению оборотного капитала и снижению рентабельности.