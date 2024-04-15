«Русал» оценил последствия санкций США

Введенные санкции США и Великобритании в отношении российского алюминия угрожают экспортным поставкам «Русала» объемом 1,5 млн тонн, или около трети общего экспорта, сообщил «Ъ» источник, близкий к компании. США запретили поставки российского алюминия, меди и никеля, а для биржи LME введен запрет на прием новых партий металла. Компания опасается, что кумулятивный эффект санкций приведет к сокращению производства до уровней, близких к минимальным значениям 2008 года.
Примерно четверть производимого «Русалом» алюминия используется для производства полуфабрикатов.
Еще одна опасность заключается в риске самосанкций со стороны основных клиентов «Русала», который усугубляется нежеланием трейдеров и финансовых институтов работать с российским металлом в системе LME. «Более того, агрессивные попытки США принудить третьи страны, такие как Турция и Китай, к разрыву связей с Россией еще больше усложняют ситуацию. Это представляет собой прямую угрозу нашей цепочке поставок, особенно учитывая взаимосвязанный характер глобальных производственных сетей», — говорит собеседник. Отсутствие надежного механизма отслеживания металла в дорогостоящих продуктах может привести к тому, что переработчики вовсе откажутся от закупок российского металла, считает собеседник «Ъ». В таком случае «Русал» будет вынужден перенаправить часть алюминия на склады, которые уже сейчас почти заполнены. Это, в свою очередь, приведет к увеличению оборотного капитала и снижению рентабельности.
«Русал» 15 апреля официально заявлял, что новые ограничения не повлияют на поставки компании, доступ к банковской системе, на производство и качество продукции. Однако, по словам источника, близкого к «Русалу», компания рассчитывает обсудить с правительством ряд мер по поддержке отрасли. Среди них: закупка государством до половины объема экспорта, разрешение сократить производство до четверти от сегодняшнего объема и вывод алюминия из-под экспортной пошлины.