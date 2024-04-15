Нефть не верит в эскалацию конфликта на Ближнем Востоке

∙ В эти выходные Иран нанес ответный удар по Израилю. Страна впервые вмешалась в конфликт на Ближнем Востоке напрямую. Все это обостряет нестабильность в регионе, на который приходится треть мирового производства нефти. Продолжится ли эта эскалация? Возможны следующие сценарии — усиление санкций против иранской нефти, атаки на энергетическую инфраструктуру Ирана, блокирование Ираном Ормузского пролива.