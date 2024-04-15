Нефть не верит в эскалацию конфликта на Ближнем Востоке

Нефть
Нефть марки Brent, несмотря на действия Ирана, не спешит паниковать и все еще находится под сопротивлением в $90,8 за баррель.
Краткосрочная техническая картина указывает на возможность коррекции к уровню $88,7 за баррель. Здесь пролегает как горизонтальная поддержка, так и возможная линия тренда. Вероятен также спуск чуть ниже — к $88,3 — уровень 20-дневной скользящей средней.
Более глобальный взгляд на нефть — бычий. Все тренды восходящие, котировки торгуются выше 200-дневной скользящей средней. Помимо фактора напряженности на Ближнем Востоке, у нефти имеются и другие фундаментальные причины для роста.
Новостной фон
∙ В эти выходные Иран нанес ответный удар по Израилю. Страна впервые вмешалась в конфликт на Ближнем Востоке напрямую. Все это обостряет нестабильность в регионе, на который приходится треть мирового производства нефти. Продолжится ли эта эскалация? Возможны следующие сценарии — усиление санкций против иранской нефти, атаки на энергетическую инфраструктуру Ирана, блокирование Ираном Ормузского пролива.
∙ По оценке аналитиков Goldman Sachs, в текущих ценах на нефть зашита премия за геополитический риск в размере $5−10 за баррель. Согласно недавнему опросу Bloomberg Intelligence, размер риск-премии находится в диапазоне $2−5 за баррель. При этом «любая эскалация конфликта может поднять цену выше $100»
Природный газ
Фьючерсы на природный газ в США продолжают сложную и унылую консолидацию в рамках сужающегося треугольника. Оживление в инструменте возможно ближе к сезону летней жары. Глобально явных направленных тенденций в инструменте не наблюдается, что несколько утяжеляет торговлю им.
∙ Прогноз EIA по цене природного газа на II квартал — $2 за MMBtu.
∙ При этом рынок газа в Европе на прошлой неделе был довольно напряженным из-за обострения геополитического фактора. Голландский фьючерс на природный газ TTF за неделю прибавил более 15%. Цена превысила $360 за тысячу кубометров.