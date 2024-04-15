Курс доллара впервые за 34 года превысил отметку 154 иены

ФРС США начала повышать ставку в марте 2022-го из-за разгона инфляции до рекордных значений за несколько десятилетий. В США ставка находится на уровне 5,25−5,5% годовых — это максимум с начала 2001 года. Согласно инструменту FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку ФРС, в настоящий момент рынок закладывает первое понижение ставки на сентябрь с вероятностью в 45%. Ранее ожидалось, что начало смягчения монетарной политики придется на июнь.