Курс доллара впервые за 34 года превысил отметку 154 иены

Курс доллара к иене на международном рынке Форекс (USD/JPY) вырос на 0,74% и на 15:35 мск достиг отметки 154,41 иены за доллар. Это стало самым высоким значением с 1990 года, когда курс доллара поднимался до 160,33 иены. Таким образом, валюта Японии подешевела до минимума за 34 года.
По состоянию на 16:14 мск рост курса доллара замедлился до 0,64%, а пара USD/JPY снизилась до 154,27.
Доллар укрепился по отношению к мировым валютам, так как выросли ожидания, что ФРС США придется оставить процентные ставки на текущем уровне на более длительный срок, чтобы избежать потенциального разгона инфляции, пишет Reuters. В частности, этому способствовали опубликованные на прошлой неделе данные о росте потребительских цен, которые оказались выше прогнозов. Давление на иену также оказывает эскалация напряженности на Ближнем Востоке.
В марте 2024 года годовой рост цен в США ускорился до 3,5% по сравнению с 3,2% в феврале и 3,1% в январе.
По мнению главы глобального отдела рынков ING Криса Тернера, инвесторы рассматривают доллар как валюту-убежище, учитывая достаточную ликвидность, высокие ставки по депозитам в США и энергетическую независимость страны. Эксперт не исключает, что если курс доллара к иене поднимется до 155 иен, японский регулятор может выйти на рынок с валютными интервенциями.
За последний год иена подешевела к доллару почти на 15%. Основной причиной обесценивания японской валюты стало расхождение между сверхмягкой денежно-кредитной политикой Банка Японии и жесткой денежно-кредитной политики ФРС США.
Банк Японии последним из крупных ЦБ отказался от политики отрицательных ставок. Ставка в стране оставалась отрицательной восемь лет подряд, с 2016 года. Местный регулятор проводил предельно мягкую денежно-кредитную политику, поддерживая ставку кредита фактически на минусовом уровне для стимулирования японской экономики.
На заседании в марте 2024 года регулятор поднял процентную ставку с минус 0,1% до 0−0,1% годовых. Однако Банк Японии предупредил, что не собирается приступать к агрессивному повышению ставок. Первое повышение ставок Банком Японии с 2007 года не смогло остановить падение иены.
ФРС США начала повышать ставку в марте 2022-го из-за разгона инфляции до рекордных значений за несколько десятилетий. В США ставка находится на уровне 5,25−5,5% годовых — это максимум с начала 2001 года. Согласно инструменту FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку ФРС, в настоящий момент рынок закладывает первое понижение ставки на сентябрь с вероятностью в 45%. Ранее ожидалось, что начало смягчения монетарной политики придется на июнь.