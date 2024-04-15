Часть здания отеля Four Seasons у Кремля потребовали передать государству

На основную часть этих активов еще в середине декабря 2022 года уже был наложен арест по требованию Генпрокуратуры. Он мог быть связан с иском заместителя генпрокурора России Игоря Ткачева к нефтяной компании «Русь-ойл», говорили «Ведомостям» два консультанта, работавших с активами Хотина. Соответчиками по этому делу, согласно информации на сайте Мосгорсуда, выступали Хотин и миллиардер Александр Клячин. В начале мая прошлого года пресс-служба суда сообщала, что с Хотина решено взыскать 192,1 млрд руб. Генпрокуратура смогла доказать уклонение от уплаты НДПИ и НДС структурами, входящими в «Русь-ойл», говорилось в сообщении. Акции самой нефтяной компании обратили в пользу государства. Аналогичное решение было принято и в отношении ряда активов Клячина.