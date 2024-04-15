Активность на рынках капитала Китая находится на рекордно низком уровне

Как отмечает газета, падение активности на рынках капитала свидетельствует о падающем доверии инвесторов ко второй по величине экономики стране, которая испытывает проблемы из-за падения потребительской активности и масштабного кризиса на рынке недвижимости. Учитывая все негативные факторы, агентство Fitch на прошлой неделе подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Китая в иностранной валюте на уровне A+, однако понизило прогноз со стабильного на негативный. Минфин КНР выразил сожаление из-за решения Fitch.