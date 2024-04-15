Активность на рынках капитала Китая находится на рекордно низком уровне

Так, по данным Dealogic, в этом году китайские компании привлекли всего $6,4 млрд в ходе IPO, а также последующих размещений акций, что является самым низким показателем за всю историю ведения статистики.
Объем привлеченных китайскими компаниями средств на офшорных рынках, включая Гонконг, составил $1,6 млрд. Это минимальная сумма с 2003 года. А объем сделок по слияниям и поглощениям в Китае составил всего $2,5 млрд, что является самым низким показателем с 2005 года.
Как отмечает газета, падение активности на рынках капитала свидетельствует о падающем доверии инвесторов ко второй по величине экономики стране, которая испытывает проблемы из-за падения потребительской активности и масштабного кризиса на рынке недвижимости. Учитывая все негативные факторы, агентство Fitch на прошлой неделе подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Китая в иностранной валюте на уровне A+, однако понизило прогноз со стабильного на негативный. Минфин КНР выразил сожаление из-за решения Fitch.
По итогам 2023 года ВВП Китая увеличился на 5,2% в годовом выражении, что было выше официального прогноза, установленного на уровне примерно 5%. Объем ВВП составил 126,058 трлн юаней ($17,6 трлн). В марте премьер-министр Китая Ли Цян на Всекитайском собрании народных представителей обозначил официальную цель по росту ВВП страны на 2024 год — 5%.