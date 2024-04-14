Стоимость жилья может начать снижаться

Средняя стоимость вторичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в начале апреля составила 143,4 тыс. руб. за 1 кв. м, увеличившись относительно предыдущего месяца на 0,4%. Такие данные приводят в «Циан. Аналитике». В «Этажах» среднюю стоимость вторичной недвижимости в России в целом оценивают в 126,4 тыс. руб. за 1 кв. м, за месяц показатель вырос на 3,5%. В «Авито Недвижимости» добавляют, что стоимость лота на вторичном рынке России сейчас составляет в среднем 5,2 млн руб. Год к году показатель вырос на 15,6%.
Руководитель «Циан. Аналитики» Алексей Попов обращает внимание на то, что на региональных рынках ситуация остается нетипично стабильной.
В Москве «вторичка», согласно «Циан. Аналитике», сейчас экспонируется в среднем за 336,2 тыс. руб. за 1 кв. м. За месяц показатель сократился на 0,2%, за год вырос на 6,9%. Директор направления «Вторичный рынок» компании «Инком-Недвижимость» Сергей Шлома отмечает, что около 40% объектов реализуется с понижением цены на 2%. «Можно говорить о намечающейся тенденции уменьшения стоимости вторичного жилья», — констатирует он. По его словам, спрос отстает от прошлогоднего в среднем на 25% и основным сдерживающим активность фактором остается дорогая ипотека. Одновременно Шлома напоминает, что в первом квартале прошлого года рынок был достаточно активным. Сейчас, по его мнению, скорее наблюдается затишье.
Эта тенденция прослеживается на вторичном рынке страны в целом. Руководитель «Этажей» Ильдар Хусаинов считает, что в последний месяц спрос в среднем на 18% отставал от показателей прошлого года, хотя относительно марта прослеживается небольшая позитивная динамика. «Еще сохраняются покупатели с большой долей собственных средств, которые улучшают свои жилищные условия, плюс активизировались семьи с детьми после очередной индексации средств материнского капитала», — рассуждает он. Попов говорит, что объем предложения на 18 крупнейших региональных рынках за последний месяц вырос на 3%, в марте аналогичная динамика оценивалась в 2%. В «Яндекс Недвижимости» заметили увеличение объема экспозиции на 3,75% за месяц и на 18,5% за год.
На фоне относительно слабого спроса продавцы активизировали предоставление скидок.
«Номинальная цена предложения сейчас за время публикации объявления снижается в среднем на 3,5%», — поясняет Алексей Попов. Но Хусаинов предупреждает, что в целом собственники пользуются абсолютно разными стратегиями. «Некоторые заняли выжидательную позицию и установили цены на свои объекты выше рыночных», — считает он. Коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров считает, что общая стагнация цен на вторичном рынке повторяет тренд в сегменте новостроек на фоне отсутствия новостей, которые могли бы оказать заметное влияние на рынок.
Ильдар Хусаинов рассчитывает, что цены на вторичном рынке на ближайшее время заморозятся. Рост, по его мнению, возможен лишь в случае подогревания спроса за счет сокращения льготных ипотечных программ в сегменте новостроек и постепенного снижения ключевой ставки во втором полугодии. Белокуров предполагает, что накопление экспозиции продолжится за счет активной сдачи в эксплуатацию новостроек и отсутствия очевидных стимулов увеличения активности потребителей. В Москве спрос в апреле—мае продолжит отставать от прошлогодних значений, а средняя стоимость жилья может снижаться в среднем на 1% в месяц, прогнозирует Сергей Шлома.