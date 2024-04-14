Стоимость жилья может начать снижаться

Средняя стоимость вторичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в начале апреля составила 143,4 тыс. руб. за 1 кв. м, увеличившись относительно предыдущего месяца на 0,4%. Такие данные приводят в « Циан . Аналитике». В «Этажах» среднюю стоимость вторичной недвижимости в России в целом оценивают в 126,4 тыс. руб. за 1 кв. м, за месяц показатель вырос на 3,5%. В «Авито Недвижимости» добавляют, что стоимость лота на вторичном рынке России сейчас составляет в среднем 5,2 млн руб. Год к году показатель вырос на 15,6%.

Изменение среднего показателя более чем на 1% за месяц аналитики зафиксировали только в Краснодаре. Рост составил 2,2%, до 135 тыс. руб. за 1 кв. м. В «Этажах» также отмечают увеличение показателя на 1,3% за месяц в Нижнем Новгороде, до 146,9 тыс. руб. за 1 кв. м. В Красноярске, по данным компании, рост составил 1%, до 123,2 тыс. руб. за 1 кв. м. Одновременно в Самаре аналитики зафиксировали снижение на 0,8%, до 107,3 тыс. руб. за 1 кв. м. В Санкт-Петербурге, согласно подсчетам «Циан. Аналитики», средняя стоимость вторичного жилья за месяц не поменялась и составляет 218,6 тыс. руб. за 1 кв. м.