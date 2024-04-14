Сколько денег безопасно хранить на карте?

Остальные денежные средства эксперт рекомендовал перекладывать на накопительный счёт или депозит. Так ими сложнее завладеть злоумышленникам, а во-вторых — можно получить доход в виде процентов. Эксперт убежден, что психологически снимать деньги с накопительного счета сложнее, поэтому человек становится склонным отказываться от импульсивных покупок и необдуманных трат.
При этом если возникнет необходимость совершить крупную покупку, то деньги на карту лучше переводить непосредственно перед совершением платежа. Необходимо отметить, что для владельцев банковских карт достаточно опасна инфляция. Из-за инфляции возможно потерять часть денег на карте. Инфляция «сжигает» ваши накопления — снижая покупательную способность денег на карте.