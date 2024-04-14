Сколько денег безопасно хранить на карте?

Люди по привычке часто оставляют всю поступившую сумму на карте, в то время как такое финансовое поведение может быть опасно, рассказал aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ, автор социального проекта «Финансовая грамотность: просто о сложном» Петр Щербаченко. По его словам, лучше хранить на карте сумму, равную запланированным расходам на ближайшие пару дней, максимум неделю.