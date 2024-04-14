Российские виноделы на фоне нового акциза повысят цены на вино

Кроме того, власти решили увеличить акцизы на вино. Так, с 1 мая 2024 года их ставки вырастут в три раза — соответствующий закон осенью прошлого года подписал Владимир Путин. Согласно изменениям, акциз на тихие вина увеличится более чем в три раза — с 34 ₽ до 108 ₽ за 1 л, с 1 января 2025 года — до 112 ₽, с 1 января 2026 года — до 116 ₽ Ставка налога на игристые вина возрастет также втрое — с нынешних 45 ₽ за 1 л до 141 ₽ с 1 мая этого года. С 1 января 2025 года акциз вырастет еще — до 147 ₽ за 1 л, с 1 января 2026 года — до 153 ₽