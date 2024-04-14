Надо ли самозанятому платить налог, если ничего не заработал за месяц?

Кроме того, отсутствует обязанность уплачивать фиксированные страховые взносы, вести учёт и сдавать отчётность. Можно принимать денежные средства как переводами на карту, так и наличными. Одним из преимуществ для «самозанятых», является то, что по результатам каждого месяца в приложении «Мой налог» осуществляется автоматический расчёт суммы налога, причитающегося к уплате. В случае если за календарный месяц доход получен не был, то и уплачивать НПД не нужно.