Надо ли самозанятому платить налог, если ничего не заработал за месяц?

Налог на профессиональный доход (НПД) — это специальный налоговый режим, предусмотренный для некоторых видов предпринимательской деятельности, который является наиболее удобным и выгодным для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, рассказал aif.ru доктор экономических наук, заведующий кафедрой налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ профессор Дмитрий Ряховский. Для этого режима предусмотрены самые низкие налоговые ставки: 4% на доходы, полученные от физических лиц и 6% — от индивидуальных предпринимателей и организаций.
Кроме того, отсутствует обязанность уплачивать фиксированные страховые взносы, вести учёт и сдавать отчётность. Можно принимать денежные средства как переводами на карту, так и наличными. Одним из преимуществ для «самозанятых», является то, что по результатам каждого месяца в приложении «Мой налог» осуществляется автоматический расчёт суммы налога, причитающегося к уплате. В случае если за календарный месяц доход получен не был, то и уплачивать НПД не нужно.
Режим НПД, как и другие режимы имеет ряд ограничений и запретов. Так запрещено совмещать НПД с другими налоговыми режимами, продавать товары, произведённые не самолично, а также товары, подлежащие обязательной маркировке, работать по агентским договорам и принимать сотрудников в рамках трудовых правоотношений. Ограничением для применения НПД являются: максимальный годовой доход (выручки) — 2.4 млн рублей.